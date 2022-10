Google permitirá que los fabricantes de Android lancen dispositivos Amazon Fire, aunque con un pero

Las tablets Amazon Fire HD son dispositivos bien demandados por varios motivos, y uno de ellos es porque parte de Android está presente, aunque bajo la propia tienda de Amazon. Ahora, según parece ser, la gran G podría dar el visto bueno al uso de esos 'forks', como el que lleva la Amazon Fire, por parte de los fabricantes de Android; que no son otros que Xiaomi, OPPO, Vivo y muchos más.

Google abre la caja de Pandora

Hasta ahora Google, y vía Ars Technica, no ha permitido que cualquier fabricante de Android que firmara con ellos, lo que significa el uso de la Play Store y las apps de Google, utilizara esos 'forks'. La justificación era que podría dañar el ecosistema de Android, así que esas fabricantes siempre se han visto impedidos para producir un dispositivo de esa forma.

Ahora bien, si nos vamos a Europa, bajo algunas leyes, se mantiene que esa cláusula de 'no forks' no es legal y que Google no puede forzar a las OEMs a que no las usen. Hemos de irnos también a Amazon, con su Fire OS como el 'fork' por excelencia, que se ha visto también en la tesitura de encontrar fabricantes que pudieran crear sus dispositivos.

Xiaomi TV F2 de 55 pulgadas I.M. Omicrono

Pero, ahora, un nuevo reporte desde Janko Roettgers de Protocol, mantiene que Google está estudiando levantar esta restricción, pero solamente, y de momento, para los televisores. Es decir, que Google estaría por la labor de asociarse con Amazon para permitir a los fabricantes de Android diseñar televisores con Fire TV OS.

Xiaomi o TCL con televisores Fire TV

Nos encontraríamos ante una Xiaomi o la misma TCL produciendo televisores en ambos sistemas, y de hecho, TCL ya ha anunciado una serie de televisores Fire TV, mientras Xiaomi también se ha ido acercando con ese Xiaomi TV F2.

Mando de la Xiaomi TV F2 siendo utilizado Jacinto Araque El Androide Libre

O sea, que lo que se está consiguiendo, gracias a las presiones desde Europa, es que Google desista ante esa forma extraña de decir que Android es open source o código abierto, pero luego para el uso de sus apps, muy vinculadas a Android, fuerce a lo que quiera a todos esos fabricantes Android; que se las ven y desean para no salirse del cesto impuesto por la gran G.

Sea como fuere, es un gran paso que en algún momento llevará a un segundo en el que se puedan lanzar otro tipo de dispositivos como serían tablets de Amazon, pero desde otros fabricantes como vivo o la misma Xiaomi.

