HBO quiere ser Netflix aunque le cueste el prestigio

HBO Max todavía no ha seguido la estela de Netflix con esos planes nuevos y la hecatombe que ha significado el pago por contraseñas compartidas. Ahora ha anunciado el pase de HBO Max a Max con novedades en tarifas y el contenido que ofrece a través de su plataforma de streaming.

[5 servicios de streaming más baratos que Netflix que merecen la pena]

HBO Max ahora es Max

Ya el año pasado descubrimos las intenciones de Warner de fusionar el contenido de Discovery con HBO Max, pero ahora estamos ante otro momento y otra forma de entender la plataforma según la propia productora.

Este nuevo servicio al que ahora se denomina Max ofrecerá contenido variopinto en la forma de programación de series y películas más el contenido de documentales desde Discovery.

Una de las series de HBO Max El Androide Libre

Ya en el lanzamiento de HBO Max en España el precio se puso en 8,99 euros, aunque gracias a la oferta que se lanzó muchos suscriptores pagan la mitad de por vida. Habrá que ver dónde queda esta oferta y si de alguna manera se va a modificar, ya que por el momento el anuncio se ha hecho sólo para los Estados Unidos.

El contenido variopinto de Max

Como hemos mencionado, las intenciones de Warner Bros es convertir a Max en toda una oferta televisiva con todo tipo de contenido. Los dichos desde HBO Max y Discovery al que se sumaría shows televisivos tipo realities para así alcanzar a Netflix en su oferta que no es poca.

Otra de las series de éxito de HBO Max El Androide Libre

Es decir, que Max va a pasar de ofrecer con HBO Max contenido de alta calidad, gracias a series como Juego de Tronos, La Casa Dragon o Last of Us, para dirigirse a otro tipo de público que disfruta de contenido de todo tipo, como realities.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, ha presumido de que el servicio Max ofrecerá 110 programas diferentes, y confirma que no son selectivos, son "creadores de contenido" y por lo tanto la clave estará en la cantidad de contenido diferente que podrán ofrecer.

Quizás todo parte de las dudas e incertidumbres que alberga ahora mismo Netflix con movimientos que le están complicando las cosas; tampoco se sabe a ciencia cierta, habrá que esperar unos meses, para saber si esas acciones tomadas por la plataforma están llegando a buen puerto.

HBO Max El Androide Libre

Ante estas dudas, Zaslav afirma que "mantener suscripciones es tan importante como sumar suscripciones". En otras palabras, de nada sirve atraer más suscriptores con nuevas series y películas, si no puedes asegurarte de que sigan pagando cuando terminen de verlas.

Lo que queda claro es que Max viene con la intención de sustituir a Netflix en muchos de sus vértices para que sea una plataforma más suculenta para todo tipo de público. Y es que estamos ante todo un monstruo del entretenimiento que está realizando movimientos lentos, pero que parecen bien hilados sin dejarse llevar por las locuras de otras plataformas. Como dice el refrán, a río revuelto ganancia de pescadores.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan