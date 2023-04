Los nuevos auriculares de Huawei son de los más bonitos que hemos visto, y tienen descuento

Es muy difícil encontrar los auriculares inalámbricos perfectos para ti, y no porque haya pocas alternativas, más bien al contrario: hay demasiados buenos productos en este sector.

Como es tan difícil destacar, al final las compañías no tienen más remedio que hacer algo original, ya sea implementando nuevas tecnologías como el sonido espacial, integrando una pantalla en el estuche, o apostando por un diseño bonito.

Nuevos Huawei FreeBuds 5

Los nuevos Huawei FreeBuds 5, en cambio, tienen una apuesta doble por la calidad de sonido y por el diseño. En cuanto a lo segundo, es fácil ver que estos no son unos auriculares cualesquiera, y destacan respecto a los típicos “clones” de los AirPods. Lo cual es bueno, porque se parecen en un detalle fundamental: son auriculares de tipo “open-fit”, es decir, que no tienen almohadillas y por lo tanto no se ajustan a nuestro oído. Es algo que agradará a mucha gente pero también molestará a quienes prefieren un ajuste más seguro.

Huawei explica que el diseño no es simplemente un intento de ser original, sino que ha sido el resultado de miles de simulaciones ergonómicas y cientos de optimizaciones. La curva que tienen los auriculares no es aleatoria, sino ideada para adaptarse al contorno de la oreja para obtener una mayor superficie de contacto que reduzca la tensión. En otras palabras, estos FreeBuds 5 deberían ser muy cómodos incluso después de varias horas de uso. La forma de la patilla también permite distribuir la presión cuando tocamos los controles táctiles.

Huawei FreeBuds 5

Pero estos no son simplemente unos auriculares bonitos. Huawei promete sonido de alta resolución, gracias a un aumento en la respuesta de frecuencia del 50% respecto a la pasada generación, cubriendo mejor los tonos graves con la tecnología “bass turbo”. También es importante que estos auriculares son compatibles con los códecs L2HC y LDAC, que permiten reproducir sonido de hasta 96 kHz y 24 bits, con un ‘bitrate’ de 990 kbps. Es suficiente para recibir la certificación Hi-Res Audio y HWA.

Puede que te sorprenda saber que estos auriculares tienen cancelación activa de ruido, pese a que son “open-fit” y por lo tanto, dejan pasar más aire (y ruido) que unos auriculares con almohadilla. La clave está en el uso de tres micrófonos que captan el ruido ambiente y ajustan la cancelación de ruido para neutralizar los sonidos externos.

Los Huawei FreeBuds estarán disponibles a partir del 17 de abril a un precio por determinar, pero la tienda de Huawei ofrece un cupón de descuento del 10% si lo adquirimos durante los primeros diez días.

