Prueba el Galaxy S23 en tu iPhone: la experiencia de Samsung para engatusarte

Si ayer salió raudo Samsung con una nueva actualización para corregir algunos problemas de las cámaras de los Galaxy S23, ahora ha actualizado la app web Try Galaxy que lanzó a finales de 2022 para que los usuarios del iPhone puedan probar la experiencia de la nueva serie.

Try Galaxy en tu iPhone

Los usuarios del iPhone pueden probar de primera mano lo que significan algunas de las experiencias de la serie Galaxy S23 a través del navegador web Safari. Ha actualizado esta app web para mostrar las virtudes y bondades de sus nuevos flagship.

Esta app web Try Galaxy lo que hace es permitir a los usuarios de los móviles de Apple probar algunas de las funciones más útiles de los teléfonos de Samsung. Como no, las características de One UI 5.1 están presentes al igual que algunas demostraciones y tutoriales para las capacidades de la cámara para la fotografía nocturna.

Try Galaxy El Androide Libre

Otras muestras son la herramienta de remasterización de fotos y todas aquellas personalizaciones relacionadas con los fondos de pantalla, iconos o la interfaz de los mensajes.

Aparte de estas novedades, también están disponibles otras funciones conocidas de los teléfonos de Samsung como son Smart Switch, el borrador de objetos y Samsung Health. Es decir, que las experiencias más importantes de los Galaxy S23 están ahí para que las pruebe cualquier usuario con un iPhone.

Samsung Galaxy S23 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, si tienes un móvil Android e intentas pasarte por Try Galaxy recibirás una notificación avisando de que esta app está diseñada para los usuarios del iPhone y que estás ya en un dispositivo con Android.

Esta app web, según GSMArena, está disponible en 14 idiomas: Árabe, bahasa indonesio, chino (CN/TW), inglés, francés, francés (canadiense), alemán, japonés, portugués (BR), español, español (mexicano), sueco y vietnamita.

Tienes disponible esta app web desde trygalaxy.com desde un iPhone y así puedas probar in situ la oportunidad de explorar todas las posibilidades de los teléfonos Galaxy de Samsung.

