Así es como Amazon te va a salvar de tu próxima mala compra

El problema de las ofertas de Amazon es que muchas son demasiado bonitas para ser ciertas; y en efecto, cuando el producto nos llega a casa resulta no estar a la altura de lo prometido.

Una manera de evitar ese tipo de decepciones está en fijarse en las reseñas de la página de Amazon del producto; no siempre aciertan, y hay cierta polémica sobre su manipulación, pero pueden servir para hacernos una idea de lo que es. Pero incluso si investigamos todo lo posible, puede que al final malgastemos nuestro dinero.

Amazon te avisará de productos malos

La nueva función de Amazon nos puede ayudar mucho en esas situaciones. Según ha revelado The Information, la compañía ha desarrollado un nuevo tipo de aviso, que aparecerá en productos que han sido devueltos de manera frecuente.

Hay muchas razones por las que un producto puede ser devuelto, y no todas tienen que ser necesariamente malas. Al fin y al cabo, Amazon ofrece devoluciones gratuitas en muchos casos. Puede que el comprador se dé cuenta de que no era lo que quería, o que el tamaño no sea el correcto, o puede que haya sufrido desperfectos durante el viaje. Pero esas son anécdotas, y si ocurren muy a menudo, dejan de serlo para convertirse en un auténtico problema.

El nuevo aviso de Amazon The Verge

Si Amazon detecta que un artículo es devuelto por sus compradores más de lo habitual, mostrará un aviso que nos puede ayudar a tomar una decisión mejor. El aviso nos recordará que nos fijemos en los detalles del producto, y que comprobemos las reseñas de otros usuarios antes de hacer la compra. Con suerte, eso debería ser suficiente para convencernos para comprar otro producto parecido pero que no tenga esos problemas.

Aunque parezca extraño que Amazon nos recomiende no comprar un artículo de su tienda, tiene todo el sentido del mundo; para la compañía, sale peor económicamente tener que pagar el transporte adicional y tener que gestionar la devolución con el vendedor o el fabricante, algo que no siempre es posible. Recordemos que Amazon se ha metido en muchas polémicas por la cantidad de basura que genera, en ocasiones de productos nuevos, y esta es una manera de reducir ese problema.

El nuevo aviso aún no parece haber llegado a la página de Amazon España, pero ya está presente en algunos productos en la página de Estados Unidos; los primeros ‘afectados’ parecen ser productos electrónicos y piezas de ropa, lo cual tiene sentido.

