La gama media de móviles Android sube de nivel: llega el chip Snapdragon 7 Plus Gen 2

El año pasado Qualcomm lanzó el chip Snapdragon 7 Gen 1 para seguir al Snapdragon 8 Gen 1. Hoy es el día de la presentación del nuevo Snapdragon 7 Plus Gen 2 para así llevar a otra altura el rendimiento de los próximos móviles de gama media.

[Samsung se reafirma en su posición: chips Snapdragon exclusivos para sus mejores móviles Galaxy]

Snapdragon 7 Plus Gen 2 en tu próximo móvil

Qualcomm ha querido tomar la palabra para avisar de que la designación Plus no significa que un chip tenga un menor rendimiento comparado a su predecesor. Es decir, que hay que ir dejando de lado la idea de que el término plus sea utilizado para un chip menor, y el ejemplo máximo es este nuevo Snapdragon 7 Plus Gen 2.

Entrando directos en las especificaciones de este nuevo SoC, estamos ante el primer chip de la serie Snapdragon 7 con núcleo Cortex-X de ARM. Está compuesto por un chip principal Cortex-X2 a 2.91 Ghz, tres núcleos Cortex-A710 a 2.49 Ghz y cuatro Cortex-A510 a una velocidad de reloj de 1.8 Ghz.

Snapdragon 7 Plus Gen 2 El Androide Libre

Con estos datos más técnicos en mente, esta nueva CPU eleva el rendimiento a un 50 % comparado al Snapdragon 7 Gen 1, por lo que es un salto bien importante para esos móviles de gama media dichos que se irán lanzando a lo largo del año.

También en términos de rendimiento, Qualcomm clama que se puede esperar un aumento del 15 % por cada núcleo para así sobrepasar a la competencia con chips como el MediaTek Dimensity 8100 o el 8200.

Otro de los aspectos importantes a mirar en un nuevo chip es su eficiencia energética, y en este caso se ha mejorado en un 13 % comparado al anterior Snapdragon 7 Gen 1. Esta diferencia yace en el uso de un chip TSMC en 4nm a diferencia del anterior manufacturado por Samsung.

Rendimiento gráfico, IA y cámaras

La gráfica usada en este nuevo chip también trae mejoras para así aumentar un 25 % su rendimiento comparado a lo que ofrece la competencia. También en el rendimiento sostenible, otro de los elementos a mirar para saber la capacidad de este nuevo chip, Qualcomm mantiene que mejora en un 65 % su rendimiento comparado a otros chips.

Snapdragon 7 Plus Gen 2 El Androide Libre

Por lo que respecta a nuevas características avanzadas para los gráficos, este chip trae Adreno Frame Motion Engine para la interpolación de fotogramas, índice automático variable del sombreado, renderizado volumétrico y superresolución basada en IA. La IA también se ve mejorada con una serie de mejoras relacionadas con el machine learning.

Las capacidades para la fotografía de este nuevo chip Snapdragon 7 Plus Gen 2 son para el soporte a cámaras de 200 Mpx, video en superresolución para usar el zoom en una grabación, soporte a 4K HDR con triple exposición y una función dedicada a la captura en condiciones de poca luz.

Snapdragon 7 Plus Gen 2 El Androide Libre

Más detalles, vía Android Authority, son el soporte a audio aptX Lossless, módem Snapdragon X62 5G y WiFI 6E. Este chip va a ser lanzado para dispositivos móviles este mismo mes y entre las marcas que lo llevarán a sus smartphones se encuentran a realme y Redmi entre otras.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan