Este es el ratón más loco que hemos visto hasta ahora, fabricado en aleación de magnesio

Si buscas un ratón, lo más importante es saber para qué lo vas a usar. Si quieres jugar, por ejemplo, las exigencias que debes tener para encontrar el mejor ratón gaming son muy diferentes a las de un ratón de ofimática, por ejemplo.

Y si hablamos de ratones gaming, tenemos que hablar de Razer; no en vano, fue la primera marca en lanzar uno. Con el paso del tiempo y su popularización, su gama se ha diversificado y puede que ya no sea una marca tan “especial” como antes; tal vez para recuperar esa fama, ahora Razer ha lanzado uno de los productos más sorprendentes que hemos visto, y eso ya es decir.

El ratón gaming más especial

El Razer Viper Mini Signature Edition, como su nombre indica, nació como un Viper Mini, que se puede conseguir por menos de 40 euros en sitios como Amazon. En cambio, este modelo tiene un precio de partida de nada menos que 250 dólares (por confirmar en España). ¿Cómo es posible justificar semejante diferencia?

El nuevo Razer Viper Mini Signature Edition

Para empezar, este es el ratón más ligero de la historia de Razer, con un peso de apenas 49 gramos; esto es algo llamativo teniendo en cuenta que es inalámbrico, por lo que tiene una batería interna. La clave para conseguir semejante cifra está en los materiales usados y el diseño; el Viper Mini Signature Edition está fabricado en aleación de magnesio, lo que le permite obtener una gran relación resistencia/peso.

Razer también se planteó usar fibra de carbono e incluso titanio, pero finalmente eligió el magnesio por sus propiedades que les permitieron usar una nueva técnica de inyección; es gracias a eso que pudieron crear un diseño muy original en el que la mayor parte del ratón simplemente es “aire” con un esqueleto con formas triangulares. De esta manera, no hay que usar tanto material y el peso se reduce. Aunque este no es el primer ratón que hace algo parecido, esta es la primera vez que vemos un diseño como este en vez de una rejilla o panal. La compañía afirma que no se ha comprometido la durabilidad ni la comodidad.

Por supuesto, este modelo tiene todas las innovaciones que Razer lanzó en su día, como el sensor óptico 30K, los interruptores ópticos de tercera generación y el conector HyperPolling de 4000 Hz que evita el ‘lag’ que se forma cuando usamos otras conexiones inalámbricas como Bluetooth.

