La velocidad y funciones que necesitas en un monitor gaming: probamos el Agon Pro AG274QG

El sector gaming ya se ha convertido en el más importante para muchos fabricantes, hasta el punto de que han creado marcas que funcionan de manera más o menos independiente para enfrentarse a marcas especializadas como Razer.

AOC, un fabricante más conocido por sus monitores de oficina centrados en la productividad, ha seguido ese camino con la marca Agon, con la que pretende atraer a los jugadores ofreciéndoles justo lo que quieren: un diseño atractivo, paneles rápidos y funciones adicionales.

Características Agon Pro AG274QG

Panel Tamaño: 27 pulgadas

Tecnología: IPS

Tipo: Plana

Resolución: 2560 x 1440 píxeles.

Relación de aspecto: 16:9

Tratamiento antibrillo: Sí.

Imagen Brillo: 450 nits.

Relación de contraste: 1000:1

Ángulo de visión: 178/178 grados.

Colores de la pantalla: 1,07 mil millones (10 bits).

Espacio de color: sRGB - 133%, DCI-P3 - 102%, Adobe RGB - 110%

HDR: DisplayHDR 600

Velocidad Frecuencia de refresco: Hasta 240 Hz.

Tiempo de respuesta: 1ms de gris a gris.

Sincronización: G-SYNC Ultimate

Otros: Nvidia Reflex Analyzer

Construcción Color: Negro, rojo

Iluminación: RGB, en la trasera.

Soporte peana: VESA 100 x 100.

Peana: incluida, ajuste de altura hasta 120 mm, inclinación hasta 21 grados, rotación hasta 20 grados.

Otros: Proyector de luz LED.

Sonido Altavoces: 2

Potencia: 5W

Otros: DTS.

Conectividad HDMI: 2x 2.0

DisplayPort: 1x 1.4

USB: Hub USB 3.2 con 4 puertos

Salida de sonido jack 3,5 mm.

La velocidad es su baza

Si tuviese que resaltar una característica de este monitor, sería la frecuencia de refresco, sin duda alguna. Es capaz de alcanzar nada menos que 240 Hz, algo llamativo cuando muchos monitores catalogados como ‘gaming’ se quedan en los 144 Hz. Eso sí, este no es el monitor más rápido del mercado ni de lejos, con los mejores alcanzando ya los 360 Hz; sin embargo, creo que el punto fuerte de este modelo es que ofrece un término medio muy atractivo y accesible.

El monitor Agon Pro alcanza los 240 Hz Adrián Raya El Androide Libre

Si todo esto te confunde, deberías primero saber que la frecuencia de actualización es la cantidad de veces que la imagen se refresca cada segundo; por lo tanto, en este caso la imagen del monitor puede cambiar 240 veces en un segundo. Para la inmensa mayoría de la gente, eso es inútil, pero como muchos usuarios de móviles Android está descubriendo, una mayor frecuencia de refresco tiene muchas ventajas, especialmente para los jugadores.

Cuanta mayor sea la frecuencia de refresco, más información verás en cada segundo; y eso es importante cuando cada décima de segundo puede significar perder la partida. En juegos de disparos online, como Apex Legends y Overwatch 2, usar el monitor adecuado supone una parte importante en nuestro rendimiento.

A eso hay que sumar que veremos una imagen más fluida, que se mueve de manera más natural y realista; así que incluso si no jugamos de manera competitiva, deberíamos notarlo en muchos juegos. Personalmente, ya no puedo disfrutar de juegos de carreras sin esta fluidez.

AOC también presume de un tiempo de respuesta muy bajo, de 1 ms de gris a gris; esa cifra representa el tiempo que tarda un píxel en cambiar de color, y si es demasiado elevada notarás un efecto “fantasma” o borroso. No he podido medir científicamente esa cifra en mis pruebas, pero puedo asegurar que no he visto ninguno de esos problemas durante mis partidas, incluso en momentos en los que tenía que mover la cámara muy rápido.

El monitor de Agon ofrece un gran rendimiento en todo tipo de juegos Adrián Raya El Androide Libre

Donde tal vez este monitor Agon Pro destaca es en que no se queda ahí. Tenemos muchas alternativas en el mercado con cifras semejantes, pero esta además ofrece acceso a tecnologías que nos ayudarán a aprovecharlas, como G-Sync Ultimate; este desarrollo de Nvidia es capaz de sincronizar la imagen que renderiza el ordenador y la que muestra el monitor, aunque necesitarás una tarjeta grafica Nvidia compatible para realmente aprovecharlo. Y la verdad es que puede merecer la pena, ya que este monitor también es compatible con el analizador de latencia de Nvidia, que elimina el retardo entre nuestras acciones con el ratón y lo que se muestra en pantalla.

En mis pruebas, la experiencia con el Agon Pro AG274QG ha sido muy buena. A 240 Hz, la experiencia es muy suave y, por decirlo de alguna manera, “realista”; es fácil ver por qué puede ser una gran ayuda, incluso si no jugamos competitivo. De hecho, el mayor problema es alcanzar los 240 frames por segundo con nuestro ordenador para realmente aprovechar este monitor, algo que puede ser difícil si el hardware no está a la altura.

Calidad de imagen que requiere trabajo

Tal vez por la dificultad de aprovechar los 240 Hz, el hecho de que este monitor no tenga resolución 4K es una bendición. Al alcanzar ‘sólo’ resolución 2K, es más fácil que nuestro ordenador sea capaz de alcanzar ese rendimiento a resolución nativa y sin necesidad de ‘trucos’ como bajar la resolución o usar técnicas de ampliación de imagen.

Eso no significa que la calidad de imagen sea mala. Estamos ante un monitor de 27 pulgadas, y en ese tamaño la resolución 2K es ideal; si fuese más grande probablemente sí que lo contaría como un defecto, pero así alcanza un equilibrio muy bueno. También me gustaron los ángulos de visión perfectos gracias a la tecnología IPS, así como los bordes, mucho más finos de lo que estoy acostumbrado en monitores gaming.

Adrián Raya El Androide Libre

Donde tengo más críticas en cuestión de calidad de imagen es en el tratamiento de los colores. De fábrica, el Agon Pro AG274QG muestra colores demasiado apagados, en los que se perdieron muchos detalles de las imágenes y vídeos que puse para probar. Y eso me extrañó, ya que, sobre el papel, este panel debería ser muy bueno, basado en la tecnología IPS; sospecho que proviene de LG, aunque AOC no lo haya especificado, y sé muy bien que casi siempre es garantía de calidad.

Pronto comprendí lo que estaba pasando: el panel no está bien calibrado (o no está calibrado en absoluto). Toqueteando el menú del monitor, pude arreglar algunas de las imperfecciones más notables, pero para obtener el mejor resultado necesitarás una calibración profesional, algo que no está al alcance de todo el mundo. No digo que este monitor tenga que venir calibrado de fábrica, como los modelos profesionales, pero al menos sí que debería venir mejor configurado de fábrica.

Otro aspecto importante que deberías recordar: cuando activas la frecuencia de refresco a 240 Hz, perderás colores. La profundidad de color pasará a ser de sólo 8 bits, frente a los 10 bits que son posibles a frecuencias más lentas. También hay que destacar que AOC sólo ha metido dos puertos HDMI 2.0, cuando la HDMI 2.1 ya está disponible en el mercado; el problema es que HDMI 2.0 no es suficiente para alcanzar los 240 Hz a resolución nativa, y para ello necesitarás usar la conexión DisplayPort. Al menos, agradezco la inclusión de un USB-C que permite conectar un ordenador portátil y cargarlo al mismo tiempo que muestra la imagen.

Una vez configurado a tu gusto, el Agon Pro AG274QG es un buen monitor para disfrutar de contenido, pero no el mejor en su rango de precios. Recibió el certificado DisplayHDR 600 así que al menos, el contenido en HDR se ve todo lo bien que se puede ver con un panel IPS; si quieres más no tendrás más remedio que dar el salto a un televisor OLED o MiniLED, con el coste que eso supone, así que no me quejo.

Un diseño llamativo pero que no molesta

Tampoco me quejo de las decisiones de diseño de la marca Agon. Demasiadas marcas gaming cometen el error de apostar por diseños estridentes, y aunque es cierto que encontraremos muchas ‘tonterías’, no lo es menos que el resultado es un monitor atractivo que ‘no se pasa’.

Adrián Raya El Androide Libre

De hecho, diría que cuando el monitor está apagado es realmente elegante, fabricado en negro con el logotipo de la marca y algunos detalles en rojo. Cuando lo encendemos es cuando empieza el espectáculo de luces. Para empezar, en la parte trasera contamos con luces que podemos configurar a nuestro gusto; realmente no distraen y al nivel máximo tienen el brillo justo para notarlas pero tampoco tanto para iluminar toda la habitación. Más gracioso me resultó el proyector que está integrado en la base (cuyo diseño, por cierto, me gustó mucho).

Este proyector muestra la marca Agon en nuestra mesa, en el color que queramos; es curioso, aunque comprendo que no sea del agrado de todo el mundo. Afortunadamente, todas estas luces se pueden apagar y configurar a nuestro gusto.

Adrián Raya El Androide Libre

Donde este monitor se diferencia del resto es en la cantidad de accesorios incluidos en la caja de manera gratuita. El primero es una capucha para monitor, fabricada en material que evita los reflejos externos que puedan afectar a la imagen proveniente del panel; se monta fácilmente y se mantiene bien segura una vez instalada.

El segundo es un controlador, que se conecta en la parte trasera, que nos permite acceder a las funciones del monitor sin necesidad de usar los controles integrados. Gracias al largo cable, podemos tenerlo al lado del teclado, por ejemplo, y cambiar la configuración en tiempo real y rápidamente. Lo veo muy útil para esas partidas online en las que no queremos distraernos mucho.

Un monitor muy competitivo

Me ha sorprendido que AOC haya conseguido un producto tan competitivo en el sector gaming como este; tal vez no debería, teniendo en cuenta la experiencia de este fabricante. Lejos de simplemente coger uno de sus monitores convencionales y meterles la marca “gaming”, se nota que este modelo fue diseñado desde el principio con los jugadores en mente, respondiendo a sus necesidades únicas.

Adrián Raya El Androide Libre

La frecuencia de refresco y el tiempo de respuesta alcanzan los niveles que necesitamos para disfrutar de nuestros juegos, y la cantidad de añadidos, funcionalidades y tecnologías integradas es tan alta que seguramente me habré dejado algo. Por ejemplo, tiene altavoces, y son mejores de lo habitual en el sector. Tampoco he hablado de la calidad de fabricación, superior a lo que estoy acostumbrado con una base pesada y segura y un monitor que se nota recio.

También hay algunos tropiezos, especialmente en la calidad de imagen, pero no son obstáculos insalvables. Siempre que te acuerdes de calibrarlo todo a tu gusto, no veo problemas en recomendar este monitor para quienes buscan algo para compaginar su ordenador gaming o consola.

El AOC Agon Pro AG274QG está disponible por 1.200 euros en Amazon.

