Así será el OnePlus 11: el nuevo tope de gama mantendrá las cámaras Hasselblad pese a todo

Los principales móviles de marcas chinas están a punto de ser renovados. Estamos a la espera de que el Xiaomi 13 se presente, y dentro de nada otras compañías como OnePlus presentarán sus dispositivos.

En el caso de OnePlus, se tratará de un lanzamiento más esperado de lo habitual. Muchos tenemos ganas de saber el camino que seguirá una compañía que, tal vez, está pasando por un bache. A juzgar por la gran filtración publicada hoy, será una evolución, y no una revolución.

El OnePlus 11 se filtra

La filtración viene de la mano de OnLeaks y GadgetGang, que han revelado un detalle muy interesante del nuevo dispositivo. Inicialmente, se iba a llamar OnePlus 11 Pro, como sucesor del OnePlus 10 Pro lanzado a principios de año; sin embargo, ahora parece que la compañía ha cambiado de opinión, y lo lanzará como OnePlus 11. Si eso significa que posteriormente llegará un modelo “Pro” mejorado, es algo que no sabemos; es posible que la compañía no quiera repetir el error del OnePlus 10 Pro, que no recibió versión “normal”.

Que no tenga el nombre “Pro” no significa que no vaya a ser el modelo más puntero hasta ahora de OnePlus. Evidentemente, usará el nuevo Snapdragon 8 Gen 2 para convertirse en uno de los móviles Android más potentes del mercado, con hasta 16 GB de memoria RAM. La carga rápida de 100 W con la batería de 5.000 mAh también ayudará.

Diseño del OnePlus 11 OnLeaks / GadgetGang

En cuanto al diseño, vemos que será continuista respecto al OnePlus 10 Pro, basado en una pantalla de 6,7 pulgadas y tecnología AMOLED. Cómo no, la trasera está dominada por el conjunto de cámaras y tal vez de manera sorprendente, la filtración afirma que se mantendrá la marca Hasselblad en las cámaras.

La asociación de OnePlus con el famoso fabricante de cámaras puede parecer inesperada, teniendo en cuenta que la marca no apareció en el reciente OnePlus 10T, pero parece que continuará en este modelo. De hecho, tendrá más importancia, con el logotipo en horizontal insertado entre los cuatro agujeros de las tres cámaras y el flash, todo ello en una ‘isla’ redonda con acabado brillante que parece salir del lateral. Hablando de las cámaras, se espera una combinación de 50 Mpx + 48 Mpx gran angular + 32 Mpx telefoto 2x.

Otra cosa que echamos en falta en el OnePlus 10T y que aparece en el OnePlus 11 es el “Alert Slider”, que fue eliminado en teoría para usar el espacio para otros componentes; era una seña de identidad de la marca, así que es una alegría volverlo a ver, al menos en imágenes renderizadas.

Se espera que el OnePlus 11 se presente a principios de 2023.

