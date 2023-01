Prueba ya la nueva Wikipedia, con el primer rediseño en más de una década

Hay pocas páginas web más reconocibles que la Wikipedia. En aras de la simplicidad, la enciclopedia online tradicionalmente se ha basado en un diseño de negro sobre blanco en el que el texto ha tenido prioridad sobre todo lo demás.

No es que la Wikipedia no haya cambiado con el paso del tiempo, pero la verdad es que probablemente no lo has notado. De vez en cuando se han añadido nuevas partes y se han limado asperezas pero, por lo general, llevamos 10 años viendo la misma Wikipedia cada vez que entramos. Eso va a cambiar.

Así es la nueva Wikipedia

La Wikimedia Foundation, encargada de llevar la Wikipedia y otros proyectos de información libre, ha anunciado el que probablemente es el mayor cambio en una de las páginas web más visitadas de toda Internet; y sin embargo, es posible que te cueste encontrar diferencias.

Eso es a propósito. El objetivo del rediseño, a diferencia de otras páginas web, no ha sido adaptarse a los nuevos tiempos ni adoptar nuevas tecnologías. La Wikipedia, en el fondo, no ha cambiado absolutamente nada, y las únicas novedades están en la navegación y la presentación.

El nuevo diseño de la Wikipedia

Si entramos en un artículo de la nueva Wikipedia, tal vez lo que más nos llame la atención es que el texto ya no ocupa todo el ancho posible, sino que ocupa siempre el mismo ancho en el centro de la página; esto se nota mucho en monitores grandes, en los que el diseño antiguo nos obligaba a mover la mirada de un extremo a otro de la pantalla, mientras que ahora no tenemos que moverla del centro. La mejora es evidente y el motivo por el que se ha implementado, también.

El nuevo diseño de la Wikipedia (izq) y el viejo (der)

Puede que también notes que ahora hay menos distracciones. Wikipedia ahora tiene un menú que normalmente permanece oculto, y que aparece sólo cuando pulsamos en el ciono de las tres líneas en la esquina superior izquierda. Eso permite dar más importancia a la tabla de contenidos del artículo, desde la que podemos saltar directamente a la parte que nos interesa, y que siempre permanecerá visible.

El menú de la Wikipedia desaparece para evitar molestias

Es fácil ver la influencia de las apps móviles en este rediseño, donde el espacio está mucho mejor aprovechado sin afectar por ello a la usabilidad. Otro ejemplo lo tenemos en el nuevo selector de idiomas en la esquina superior derecha, desde donde podemos cambiar rápidamente a versiones en otros idiomas de la página.

Para probar la nueva página, tendremos que usar la versión en inglés de la Wikipedia, ya que por ahora el nuevo diseño no se ha implementado en el resto de idiomas; en la versión en español de la Wikipedia aún se usa el diseño antiguo.

