Las 4 mejores apps para medir tu velocidad a Internet

Si quieres comprobar que te llega el internet que tienes contratado debes saber que hay bastantes aplicaciones Android que te permitirán medir la velocidad de internet en la carga y descarga de datos.

A continuación, vamos a enseñarte algunas de estas apps que son capaces de ofrecerte datos bastante precisos sobre la velocidad de tu conexión, y con las que también podrás probar el desempeño de algunas apps más concretas como Netflix o Chrome.

Se trata de datos orientativos, pero verás que si mides la misma conexión con todas las aplicaciones, los resultados son muy similares entre sí.

Speedtest

Al iniciarla, tendrás que decidir si concedes o no los permisos que solicita, entre los que se encuentran la ubicación y la gestión de llamadas. Nuestro consejo es que no los concedas, ya que no son imprescindibles.

Tras esto, solo tienes que pulsar en Iniciar, y observar las velocidades que arroja el test, que, como todos, medirá la velocidad de bajada y la de subida. La app cuenta con bastantes anuncios, y también con un mapa de cobertura, pruebas de vídeo y una VPN.

Meteor

Por su parte, Meteor también medirá la velocidad de subida y la de bajada para ver cómo de rápida es tu conexión a Internet, tanto si es mediante Wifi como si es a través de tu tarifa de datos móviles.

También hay opciones para medir el desempeño de algunas aplicaciones que tienes instaladas como Google Maps, Chrome o YouTube, aunque puedes añadir cualquier otra de las que tengas instaladas.

Test de Velocidad lite

Esta otra aplicación, que cuenta con una interfaz bastante limpia y simple, solo cuenta con la opción de medir la velocidad de subida y bajada, así como el Ping, por lo que es ideal si buscas una app simple.

Únicamente cuenta con una sección donde puedes consultar el historial del test, para ver cuáles han sido los resultados anteriores. También hay un enlace a su versión completa, que cuenta con algunas posibilidades más.

FAST

Netflix tiene su propia app para medir la velocidad de Internet, su nombre es Fast, y cuenta también con una interfaz extremadamente simple, ya que esta inicia el test de velocidad automáticamente al entrar.

No podrás tener mucha más información más allá de la velocidad de descarga, a no ser que pulses sobre el botón de "Más información".

