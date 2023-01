El gobierno no podrá bloquear WhatsApp gracias a esta nueva función

Nada les gustaría más a algunos representantes políticos que controlar el acceso a ciertas apps y páginas web; algunos ya lo hacen, de hecho. WhatsApp, como una de las apps de mensajería más populares del planeta, suele ser uno de los objetivos, pero medidas de seguridad como el cifrado de extremo a extremo evitan que atacantes puedan leer el contenido de las conversaciones y grupos.

Por eso, la medida más extrema que suelen tomar es el bloqueo, completo o parcial, de las conexiones a Internet, normalmente con una orden a las operadoras. Aunque no sea posible leer el contenido de un mensaje de WhatsApp, se puede identificar como tal y bloquear su transferencia por la red de Internet; eso es lo que hizo el gobierno de Irán tras la muerte de Mahsa Amini, en un intento (finalmente fútil) de impedir la organización de protestas en todo el país.

Usar WhatsApp incluso si está bloqueada será posible

Aunque Meta no lo ha dicho de manera explícita, la última funcionalidad anunciada para WhatsApp parece haber nacido en respuesta a este evento en Irán, ya que permite a los usuarios saltarse el bloqueo de los gobiernos, circunvalando este tipo de medidas preventivas.

En concreto, la novedad es que ahora WhatsApp nos permite conectarnos vía proxy en vez de hacerlo directamente a través de la red de nuestra operadora, lo que permitirá seguir usando el servicio incluso si la conexión ha sido bloqueada o se ha visto afectada de alguna manera. Una conexión vía proxy implica usar un servidor de terceros que sirve de intermediario hacia el destino final, en este caso los servidores de WhatsApp.

La compañía no ofrecerá estos servidores directamente, pero permitirá que los usuarios se puedan conectar con los proxys que ya han configurado y que posiblemente ya usen. Un detalle importante es que la conexión por proxy no supondrá una reducción en la seguridad y la privacidad, ya que los mensajes seguirán cifrados de extremo a extremo, y el propietario del servidor no será capaz de leer los mensajes.

La nueva opción para conectarse a servidores proxy con WhatsApp

Esta novedad supone un importante cambio de política para Meta, que hasta ahora había rechazado completamente el uso de servidores proxy y de VPNs en sus servicios; pero ahora, la compañía afirma que quiere “dejar el poder en las manos de la gente” para mantener el acceso a WhatsApp.

Para el usuario medio, este no supone una enorme diferencia, ya que en la práctica el servicio funciona exactamente igual que antes; sólo se ha abierto una opción que será útil en caso de que nos encontremos en un país que bloquea el acceso a WhatsApp. Se encontrará en la sección de “Almacenamiento y datos” en los Ajustes de la app para iOS y Android.

