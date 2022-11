Usar WhatsApp en dos móviles Android a la vez, el mayor cambio por fin llega a usuarios

Muchas de las desventajas (y ventajas) que hoy tiene WhatsApp respecto a otras apps de mensajería instantánea se deben a su nacimiento. Originalmente, se presentó como una alternativa a los SMS y por eso, teníamos que asociar nuestro número de teléfono en vez de crear una cuenta.

Es por culpa de eso que WhatsApp requiere una tarjeta SIM en nuestro móvil con el número de móvil que asociamos. Y es por eso que no podemos cambiar entre un móvil y otro fácilmente. Los tiempos han cambiado. Los SMS han perdido fuelle, en parte gracias a WhatsApp. Y hay otras apps de mensajería instantánea, que nos permiten iniciar sesión con una contraseña en cualquier dispositivo.

El mayor cambio de la historia de WhatsApp

Para adaptarse a estos nuevos tiempos y poder competir, WhatsApp no ha tenido más remedio que realizar un cambio profundo en su arquitectura interna, algo que le ha costado años. Pero por fin estamos empezando a ver los frutos de este trabajo. No hace mucho hablábamos de la llegada de una app de WhatsApp para tablets, que no necesita tener teléfono, por ejemplo.

Ahora, en WABetaInfo han descubierto que la versión beta de WhatsApp ya permite tener dos móviles Android conectados al mismo tiempo a nuestra cuenta. Ya era posible usar WhatsApp en otro dispositivo que no fuese nuestro teléfono principal, pero estaba limitado a uno a la vez; así que WhatsApp en nuestro dispositivo principal dejaba de funcionar.

Con la nueva función, podremos asociar un dispositivo secundario a nuestra cuenta y usarlo sin perder la conexión en el principal.

WhatsApp permitiirá asociar un segundo móvil Android a nuestra cuenta WABetaInfo

Funciona de manera sencilla. Después de instalar WhatsApp en el segundo móvil, y de iniciar la app, en vez de introducir nuestro número de teléfono como siempre tendremos que pulsar en el botón superior derecho y elegir la opción “enlazar un dispositivo”. Eso nos llevará a una pantalla con un código QR; en el móvil principal, tendremos que abrir WhatsApp y escanear ese código. Automáticamente, nuestra cuenta se copiará al segundo dispositivo y podremos usarla.

En total, podremos asociar hasta 4 dispositivos a nuestra cuenta, pero hay que recordar que eso incluye también las tablets y ordenadores a los que nos conectemos con WhatsApp Web, por lo que no son tantos como podríamos pensar. Lo bueno es que no perderemos ninguna de las funciones de seguridad de WhatsApp, incluyendo los mensajes cifrados de extremo a extremo; eso es porque cuando recibimos un mensaje en nuestra cuenta, automáticamente se envía a todos los dispositivos asociados a la vez, así que no es necesario copiarlo de uno a otro (lo que requeriría romper el cifrado).

