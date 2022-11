Tu sueño de convertirte en una chica anime se hace realidad con lo nuevo de Sony

Puede que hasta ahora, el llamado “metaverso” no sea algo concreto y sí un conjunto de ideas futuristas, pero eso no significa que algunas de esas ideas no tengan potencial. Al fin y al cabo, la realidad virtual ya está aquí, y el metaverso se basa en los mismos conceptos.

[WhatsApp en las gafas: Meta revela cómo quiere sustituir a los móviles]

El gran problema del metaverso, y de la realidad virtual por extensión, radica en el control de nuestro “yo virtual”. Da igual si usas controles avanzados, nunca será lo mismo que la ‘vida real’, pero avances como el presentado por Sony pueden ayudar.

Ideal para controlar tu “yo virtual”

El producto se llama Mocopi, y consiste en una serie de seis sensores de movimiento con bandas; la idea es que nos los pongamos en el cuerpo y las extremidades, para que nuestras apps puedan saber exactamente cómo nos estamos moviendo.

Ese movimiento se puede traducir al de personajes virtuales en tres dimensiones, como pueden ser los de un videojuego, una app deportiva, o una app social que nos permita crear personajes. De hecho, Sony demuestra el potencial del Mocopi usando personajes de anime (algo apropiado para una compañía japonesa).

Sony Mocopi

La gran ventaja de Mocopi respecto a otros sistemas de detección de movimiento, según la compañía, está en el coste y la simplicidad. Aunque ya existen sistemas de “mocap” o captura de movimiento muy avanzados, suelen ser trajes completos con muchos puntos de detección y hardware diseñado específicamente para la tarea.

En cambio, Mocopi funciona con nuestro smartphone a través de la conexión Bluetooth y la app oficial, y sólo requiere del registro de seis posiciones del cuerpo para crear un personaje 3D convincente. Posiblemente sea útil para los ‘vtubers’, que tanto éxito están teniendo últimamente y que usan avatares en vez de una cámara para mostrar su cara como otros ‘streamers’.

Sony afirma que es posible operar avatares usando los datos obtenidos por Mocopi, y que se puede exportar en forma de vídeo o datos brutos para ser usados por otras apps. En diciembre también lanzará un kit de desarrollo que permitirá a los desarrolladores acceder a los datos de movimiento en sus apps.

El Mocopi por el momento sólo se ha confirmado para Japón, donde tendrá un precio de 49.500 yenes, aproximadamente 344 euros.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan