Android Auto deja de funcionar en estos móviles por una actualización obligatoria

Puede que inicialmente Android Auto fuese un gran lío, pero en los últimos años se ha convertido en una alternativa real para disfrutar de apps y servicios en nuestro coche.

Una de las grandes ventajas del sistema creado por Google respecto a alternativas como Apple CarPlay es su naturaleza abierta, que permite hacer cosas como instalar Android Auto en coches viejos usando adaptadores inalámbricos.

Android Auto pierde soporte en algunos móviles

Lamentablemente, lo bueno no dura para siempre, y ya a principios de año Google avisó que iba a eliminar el soporte de Android Auto en los smartphones más viejos que aún lo tenían. Eso supone que si tienes un móvil relativamente viejo, no podrás seguir usando Android Auto en tu coche aunque lo tengas.

En concreto, los nuevos requisitos suponen que Android Auto ahora necesita Android 8.0 o superior en el móvil para poder conectarse al coche; es un salto grande, teniendo en cuenta que anteriormente el mínimo era Android 6.0, por lo que es de esperar que afecte a muchos usuarios.

Lo peor no es eso; es inevitable que los requisitos aumenten para poder mejorar el sistema sin tener que preocuparse de móviles viejos. Lo realmente malo es que Google se ha propuesto eliminar completamente el acceso a Android Auto a los móviles viejos.

Las nuevas funciones de Android Auto, como los widgets, obligan a la actualización El Androide Libre

A lo mejor has pensado que no pasa nada por perder el soporte, y que lo único que tenías que hacer es seguir usando Android Auto sin actualizarlo, pero eso no está permitido. Google ha lanzado una actualización obligatoria para Android Auto, sin la que la app no puede funcionar; cuando iniciamos la app, aparece un mensaje emergente que nos pide actualizar, y no es posible saltárselo. Además, bloquea el acceso de Android Auto desde la pantalla del coche.

Por lo tanto, los usuarios con móviles con Android 6 y Android 7 ya no podrán usar Android Auto, ni recibir actualizaciones para las apps relacionadas como Waze. Es cierto que los usuarios afectados serán pocos, pero existen.

Al menos, Google tiene buenos motivos para forzar esta actualización y dejar atrás a los móviles viejos. La compañía está desarrollando un rediseño completo de Android Auto, con nombre clave “Coolwalk”, que debería usar funciones más avanzadas y un diseño más atractivo, que depende de las últimas actualizaciones de Android.

