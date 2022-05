Bill Gates no oculta que usa un Samsung Galaxy Z Fold 3 en vez de un Surface Duo

Con todas las ganas ante el próximo Galaxy Z Fold 4 de Samsung, ahora sale Bill Gates con un Galaxy Z Fold 3 y así dejar claro que lo prefiere antes que el Surface Duo. Una noticia que parece casi ideada por el equipo de marketing de la compañía coreana.

Bill Gates usa un plegable de Samsung

Vía 9to5Google, conocemos que el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha revelado que usa un teléfono Android. Si esto ya de por si es interesante más lo es cuando deja bien claro que utiliza un Samsung Galaxy Z Fold 3, uno de los plegables más innovadores.

Ha sido en Reddit, en un AMA (una especie de cuestionario donde responde a las preguntas de los usuarios), donde confirmó esta semana el uso de este plegable de Samsung.

Hilo en reddit El Androide Libre

Tampoco es que sea una sorpresa que use Android cuando desde hace años lo ha ido revelando, pero que utilice el Galaxy Z Fold 3 es donde se encuentra el meollo de la cuestión. Como no, se puede pensar que es una gran campaña de marketing ideada por Samsung, pero no es así.

Su razón es simple y es tal como dice, es como llevar un PC portable donde quiera que vaya. También hay que pensar que el vínculo entre Microsoft y Samsung es bien importante, así que se puede entender, ya que el teléfono o uno con Windows se llevan la mar de bien.

De hecho, hace unos meses conocimos que Windows cada vez se aproxima más a Android para integrarlo en el sistema. Aunque lo curioso de esta noticia es que Gates pase olímpicamente del Surface Duo.

Un Galaxy Z Fold 3 con sus peculiaridades y necesidades propias del usuario para entender su uso y a la espera del próximo Samsung Galaxy Z Fold 4.

