Windows 11 podrá usar aplicaciones Android: golpe en la mesa de Microsoft

Hoy ha sido un día muy importante para Microsoft, que ha presentado su nuevo sistema operativo de escritorio, Windows 11.

Han sido muchas las novedades que han anunciado, desde mejoras en el diseño a cambios en la forma de usar la interfaz, pero una de ellas nos ha llamado la atención sobre las demás: la posibilidad de usar aplicaciones Android en ordenadores con Windows 11.

Una tienda de apps Android dentro de la tienda de Microsoft

Amazon AppStore en Windows 11

La manera en la que esto será posible es mediante un cambio en la tienda de aplicaciones de Microsoft, que ahora permite integrar tiendas dentro de la tienda. Justo lo que Apple no quiere en su AppStore.

Esto ha permitido a Adobe incluir su tienda de suscripciones y programas pero también a Amazon poner su tienda de apps Android dentro.

Esta tienda, que hemos usado en Huawei por ejemplo para instalar ciertas apps en los móviles que venían sin servicios y aplicaciones de Google, ahora nos permitirá usar aplicaciones Android dentro de nuestros ordenadores.

Esto supone un cambio gigantesco, porque se podrán usar como aplicaciones del sistema, redimensionándolas, enviándolas a otros escritorios, copiando y pegando contenido, etc.

Por el momento hay dudas de cómo se integrarán estas aplicaciones en Windows ya que las apps y juegos de la AppStore de amazon no tienen las mismas funciones internas que las de Google, o al menos no siempre, porque no están obligadas a integrar los Google Play Services.

Un paso gigantesco contra Apple

Tik Tok en Windoss 11

Este paso adelante permitira a Windows seguir siendo relevante en movilidad, aunque sea de la mano de Android, donde está creando un enorme ecosistema de aplicaciones y servicios.

Apple dio el primer paso con la posibilidad, luego limitada, de usar apps de iPad y de iPhone en los nuevos Mac con procesadores ARM, y Windos parece haber tomado el relevo.

Habrá que probar Windows 11 y comprobar cómo funcionan las apps Android aunque aún falta un tiempo para poder hacer eso.