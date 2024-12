He probado el portátil 'gaming' que lo tiene todo: una potencia descomunal con una pantalla 4K para jugar donde quieras

Los ordenadores portátiles son una categoría bastante amplia en cuanto a posibilidades. En España existen bastantes modelos con diferentes orientaciones gracias a los cuales cada usuario puede elegir el que le va a aportar un mejor uso en función de sus necesidades.

Igual que existen alternativas finas y ligeras, centradas en la movilidad y en que se puedan transportar fácilmente, también hay otros dispositivos en los que lo que se busca es precisamente lo contrario: que tenga mayor tamaño y no se eche de menos una mayor pantalla.

Razer es una de las compañías tiene mejores ordenadores lanza cuando hablamos de potencia y rendimiento. Se trata de dispositivos orientados tanto al trabajo y a la ofimática como a los videojuegos al máximo nivel, y esto siempre ayuda a que el dispositivo tengo un rendimiento privilegiado.

Jacinto Araque El Androide Libre Probamos los accesorios 'gamer' para sentir juegos, películas y música en tu cuerpo: mejora la experiencia por completo

Uno de los últimos modelos que la compañía ha lanzado es el Razer Blade 18, un portátil de gran formato que, sin renunciar a la movilidad, quiere ofrecer una experiencia capaz de igualar a un ordenador de torre.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos utilizado este ordenador como dispositivo principal durante una semana para ver cómo es la experiencia que ofrece. Su precio base parte desde los 3.099,99 euros, y desde luego, se trata de un auténtico todoterreno capaz de brillar en cualquier situación y que reúne lo mejor del mundo de los portátiles y de los ordenadores de sobremesa.

Diseño sobrio

En este sentido, el Razer Blade 18 es un dispositivo bastante clásico, puesto que no cuenta con ningún elemento que no cuadre en lo que debería ser un ordenador portátil. Está construido en aluminio, y esto hace que sea bastante ligero para el gran tamaño que tiene, con un peso de 3,10 kg. Además, su grosor en su parte más gruesa es de tan solo 21,99 mm, por lo que también es bastante delgado.

A diferencia de otros modelos, que han recortado opciones en los últimos años, la intención de la compañía es la de ofrecer a los usuarios varias posibilidades en cuanto a conexiones. Es por eso que el dispositivo cuenta con 3 puertos USB Tipo A, 2 puertos USB Tipo C, un HDMI, un puerto Ethernet, un jack de 3,5 mm y un lector de tarjetas SD, para poder leer directamente archivos tomados por una cámara de fotos o vídeo. Bastante completo en este sentido.

Conexiones del Razer Blade 18 Jacinto Araque El Androide Libre

Al abrirlo veremos que el teclado no abarca todo el ancho del dispositivo, ya que a los laterales de este se encuentran los altavoces, que cuentan con un gran sonido. El teclado es retroiluminado, y cuenta con la letra "ñ". Hay que hacer una especial mención al touchpad, que cuenta con un tamaño bastante considerable y que va a ser una gran ayuda para las personas que suelen utilizarlo en lugar de un ratón.

Su cámara frontal cuenta con una pequeña pestaña que permitirá cerrarle la visión cuando no se esté utilizando. Uno de sus principales distintivos es que cuenta con puertos Thunderbolt 5, que pueden transmitir archivos a una velocidad de hasta 120 Gbps, así como conectar varias pantallas 8K.

Pantalla de escándalo

Sin duda, ofrecer una buena experiencia general pasa por contar con un buen hardware, que sea capaz de cumplir con todas las necesidades que pueda tener el usuario, y este es el caso, empezando por su pantalla. Recordemos que este dispositivo es ahora mismo el que tiene un mayor tamaño dentro del catálogo de la marca.

Su panel cuenta con una diagonal de 18 pulgadas que hace que se pueda trabajar de una forma bastante cómoda desde cualquier parte. No es de esos ordenadores portátiles en los que da la sensación de que falta espacio, sino que su pantalla de grandes dimensiones consigue que nos sintamos cómodos con varias pestañas abiertas utilizando la multitarea, o incluso jugando a un juego en el que la precisión sea importante.

Razer Blade 18 con Black Myth: Wukong Jacinto Araque El Androide Libre

En nuestro caso, se trata de un panel 4K que ofrece una gran representación del color. Igual que otros portátiles de la marca, cuenta con certificación Calman, y durante el proceso de fabricación estas pantallas son revisadas una a una para calibrarlas de forma individual y que todas cuentan con un gran rendimiento. Su tasa de refresco es de 200 Hz.

Este dispositivo también está disponible en una versión MiniLED con una resolución QHD+, pero subiendo la tasa de refresco a 300 Hz, por lo que será cada usuario el que deba elegir si prefiere un extra en cuanto a resolución o en cuanto a fluidez. Hay que destacar que se trata de una muy buena pantalla, que cuenta con una representación del 100% del espacio de color DCIP, lo cual es una gran ventaja de cara a trabajar con él en ámbitos como el diseño gráfico o la edición de vídeo.

Usando Razer Blade 18 Jacinto Araque El Androide Libre

Desde luego, la experiencia a la hora de jugar ha sido sobresaliente, y gracias a lo enormemente potente que es, va a ser posible sacarle el máximo partido, llevando al nivel máximo los ajustes gráficos de muchos juegos. Hemos probado títulos como Black Myth: Wukong, Red Dead Redemption 2 o God of War: Ragnarok, y lo cierto es que el resultado ha sido increíblemente bueno.

La visualización de todos estos títulos es increíble a nivel de detalle y color, pero lo mejor es que gracias a los 200 Hz de tasa de refresco con los que cuenta este modelo, también hemos podido disfrutar de una gran experiencia en cuanto a fluidez. En cualquier caso, al contar con varios perfiles de imagen, es posible ir cambiando para poner el que más le guste al usuario.

Sobrado en potencia

Para poder mover los juegos correctamente en esta gran pantalla, es necesaria bastante potencia. En este sentido, la compañía no ha querido escatimar en gastos, y ha tirado la casa por la ventana con el hardware de este ordenador.

Empezando por su procesador, este es un Intel i9-1400HX, que es de lo mejor que hay en el mercado actualmente y que está acompañado por 32 GB de memoria RAM y 2 TB de almacenamiento interno. Estas cifras pueden cambiar en función del modelo elegido, pero lo mejor es que tanto la memoria RAM como el almacenamiento interno se pueden ampliar mediante el cambio de componentes, por lo que el ordenador se puede actualizar con el paso del tiempo.

Jugando en el Razer Blade 18 Jacinto Araque El Androide Libre

A la hora de jugar se trata de un dispositivo capaz de ofrecer una experiencia increíblemente buena, sin tirones y sin caídas de fotogramas, incluso poniendo la configuración del juego en ultra. Esto no está al alcance de todos los ordenadores y lo cierto es que se disfruta bastante. Lo mejor de todo es saber que independientemente del título al que quiera jugar, el ordenador va a responder correctamente.

Lo mismo sucede si queremos mover aplicaciones pesadas o llevar a cabo tareas exigentes, como la edición de fotografía o de vídeo, apartados en los que también responde a la perfección. Cuenta con varios modos de funcionamiento según si el ordenador está conectado a la corriente, y también se puede modificar la velocidad de los ventiladores para hacer que estos refrigeran aún más en momentos de alta exigencia.

Razer Hub Jacinto Araque El Androide Libre

Para que sea la estación de trabajo perfecta, lo mejor es acompañarlo de un accesorio como el Razer USB 4 Dock. Se trata de un Hub que cuenta con 14 puertos distintos y que nos va a permitir ahorrar espacio en el escritorio y en el propio ordenador. Se pueden conectar a este todo tipo de periféricos, como dos monitores, memorias USB, discos duros, tarjetas de memoria e incluso el cable de internet.

De esta manera, solo habrá que conectar este aparato con el portátil mediante un USB Tipo C para poder tener todos los accesorios listos en un momento. Además, permite que sea más fácil moverlo de un sitio a otro, puesto que no habrá que conectar ningún dispositivo al PC más que este hub con todos los accesorios.

¿Me lo compro?

Después de haber podido jugar bastante en el Razer Blade 18, no nos cabe duda de que es un ordenador increíblemente capaz en cuanto a potencia. No hay juego ni aplicación que se le resista, y esto es una gran noticia de cara al ocio, pero también pensando en el trabajo, puesto que mucha gente necesita de un gran rendimiento para poder editar audio, vídeo o imágenes.

No existe ningún juego que no pueda correr, y no solo es que sea lo suficientemente potente como para jugar, sino que además esta actividad se hace a un gran nivel, con una pantalla de resolución 4K y 200 Hz de tasa de refresco. En definitiva, se consigue un muy buen nivel de detalle y una fluidez increíble.

Razer Blade 18 Jacinto Araque El Androide Libre

El hecho de que tenga una pantalla de 18 pulgadas hace que pueda sustituir perfectamente a un ordenador de sobremesa. Ya se posea un monitor o no, es una herramienta de trabajo ideal para estar horas frente a ella sin sentir la fatiga que en ocasiones provocan las pantallas de menor tamaño pasadas unas cuantas horas.

Su precio parte desde los 3.099,99 euros en su modelo base, por lo que es bastante elevado, pero lo que ofrece a cambio merece la pena. Además, si con el paso del tiempo se quiere mejorar, es posible comprarle más módulos de memoria RAM o insertarle más almacenamiento utilizando un SSD M2.