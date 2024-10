Este es el móvil pequeño con la pantalla que más me ha gustado: compacto y cómodo sin renunciar a nada

Los móviles grandes son una de las opciones preferidas por muchos usuarios en España. Estos cuentan con ventajas como una mayor batería o un panel de gran tamaño para poder ver películas y series cómodamente. Sin embargo, los móviles compactos de menor tamaño también pueden ser una gran elección si se busca una mayor comodidad o facilidad de uso.

No muchas marcas apuestan por este formato, pero Motorola es una de ellas, la compañía presentó recientemente el Motorola Edge 50 Neo, un dispositivo que recorta en tamaño, pero sin dejar las prestaciones atrás, algo que debería ser más habitual en el mercado, puesto que hay ocasiones en las que un menor tamaño implica un menor rendimiento en prácticamente todos los aspectos.

Todo ello con un diseño marcado por la colaboración de la compañía con Pantone. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos probado este dispositivo durante unas semanas, y sin ningún tipo de duda es de los mejores móviles compactos que se pueden comprar en la actualidad, en especial si se busca un dispositivo de gama media, puesto que su precio es de 499 euros.

Diseño impecable

En un dispositivo de estas características es importante aprovechar bien el espacio disponible, y Motorola lo ha hecho. El Edge 50 Neo cuenta con unos marcos diminutos que hacen que sea ligeramente más pequeño que otros móviles con el mismo tamaño de pantalla como el Google Pixel 7, que es con el que lo hemos podido comparar directamente.

Sus bordes son planos, como sucede en otros muchos móviles actualmente, pero en este caso la diferencia es que su trasera no lo es, sino que cuenta con unos bordes ligeramente redondeados que favorecen la ergonomía al sujetarlo con la mano. Todo ello presumiendo de un diseño resistente con protección al agua y al polvo IP68 y certificado militar de resistencia MIL-STD 810H.

Color Pantone del Motorola Edge 50 Neo Jacinto Araque El Androide Libre

El material elegido para la trasera es un cuero sintético que no se resbala de la mano y que proporciona una gran sensación al sujetarlo. Personalmente, creo que es uno de los acabados más agradables que se puede encontrar, y más para un dispositivo de este precio. Las cámaras están situadas sobre un módulo que está ligeramente elevado respecto al resto del cuerpo, pero que es muy sutil. Además, los bordes de ambos sensores coinciden con el color de la trasera, haciendo que se sienta un diseño congruente.

En su parte inferior cuenta con la apertura para los altavoces, el USB Tipo C y la bandeja para la tarjeta SIM. En el lado derecho se pueden encontrar los botones de volumen y el de encendido. A nivel de comodidad y sensaciones al tenerlo en la mano, se trata de un dispositivo impecable. Hay que hacer especial mención a su funda, que viene incluida en la caja, está hecha de materiales reciclados y es del mismo color que el móvil.

Pantalla compacta de calidad

La pantalla también es diferencial en este móvil. Cuenta con un panel de 6,36 pulgadas de tecnología pOLED que ofrece una gran experiencia de visualización, con colores vivos y con una definición más que adecuada a su tamaño: Full HD. Además, el hecho de que utilice esta tecnología de pantalla hace que sea compatible con funciones como la pantalla siempre activa, un imprescindible para muchos usuarios a día de hoy.

La tasa de refresco es de 120 Hz, aunque su modo automático es capaz de modificarla en función de la actividad que se esté llevando a cabo para ahorrar algo de batería. Tanto al jugar como al moverse por la interfaz, se ve notablemente bien. No por ser una pantalla pequeña ha de tener peor calidad que un panel de mayor tamaño.

Pantalla de bloqueo del Motorola Edge 50 Neo Jacinto Araque El Androide Libre

De hecho, tiene un brillo máximo de 3.000 nits, superando a móviles más caros y haciendo que incluso bajo la luz del sol se vea a la perfección. Está protegida por Gorilla Glass 3 y su respuesta táctil de 360 Hz hace que su uso sea muy fluido.

Además de esto, la compañía integra en las opciones del smartphone la posibilidad de cambiar el modo de color o evitar el parpadeo cuando el brillo está bajo. En este sentido, trata de un panel pequeño pero de mucha calidad, y que merece mucho la pena si se está buscando tanto calidad de pantalla como un tamaño compacto.

Bien de potencia

Siguiendo con la tónica general del dispositivo, el apartado de potencia no se queda atrás, ya que monta un procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, en este caso acompañado de una memoria RAM de 12 GB que se puede ampliar utilizando memoria RAM virtual y de un almacenamiento de 512 GB.

Ha sido más que suficiente para desempeñar todas las tareas del día a día, además de ofrecer un buen rendimiento en juegos y al moverse por la interfaz, en general. No es de esos dispositivos que se acaba ralentizando en cuanto instalas aplicaciones, lo cual es un punto positivo.

Diseño del Motorola Edge 50 Neo Jacinto Araque El Androide Libre

La duración de la batería es uno de los pocos puntos en los que este dispositivo se queda atrás respecto a otros modelos de mayor tamaño. Cuenta con una capacidad de 4.310 mAh, una cifra correcta, pero que al final se ve contrarrestada por el gran brillo de la pantalla y su alta tasa de refresco. Puede acabar un día de uso sin problema, pero es posible que como unos intenso hay que ser cauteloso en algún momento del día.

Eso sí, su carga compensa muy bien esta situación, puesto que cuenta con carga rápida de 68 W, el dispositivo se carga sin problema en alrededor de 40 minutos. Hay que destacar que cuenta con carga inalámbrica, una característica que muchos móviles de este precio se dejan por el camino y que se suele quedar reservada para los dispositivos de gama alta. Todo un acierto por parte de la compañía, puesto que es un método de cargas extremadamente cómodo y fácil de integrar en la rutina.

Software depurado y útil

Motorola siempre ha destacado por contar con un apartado del software depurado y liviano, pero cada vez ofrece muchas prestaciones a los usuarios. Por supuesto, mantiene funciones habituales en los móviles de la compañía como sistema de gestos que permite llevar a cabo acciones como encender la linterna agitando el móvil.

Además, las capacidades que puede ofrecer la inteligencia artificial a los smartphones no han pasado desapercibidas por parte de Motorola, y es una gran noticia que un dispositivo de gama media reciba este tipo de funciones, algo que cada vez más fabricantes están poniendo en práctica. En este caso, la compañía ha apostado por introducir bastantes funciones relacionadas con la IA.

Google Play en el Motorola Edge 50 Neo Jacinto Araque El Androide Libre

Una de las más interesantes es la capacidad de crear fondos de pantalla. Esto se puede envase a una descripción que proporcione el usuario, permitiendo tener un fondo único en cada dispositivo. Llevando un paso más allá esto, y relacionándolo también con el mundo de la moda, este dispositivo también cuenta con la capacidad de extraer los colores de una foto de la ropa que llevemos puesta, haciendo que el fondo de pantalla encaje a la perfección con nuestra vestimenta y convirtiendo el smartphone en un complemento.

En lo que a durabilidad se refiere, la compañía ha asegurado que este móvil recibirá hasta 5 años de actualizaciones del sistema operativo y de seguridad, algo que llama bastante la atención en un dispositivo de este precio y que es de aplaudir por parte de la compañía. Cuenta con pocas aplicaciones preinstaladas y ninguna de ellas duplica funciones con las de Google. Lo poco que toca la compañía la capa de personalización es para mejorar el rendimiento de Android y añadir funciones útiles.

Cámara versátil

Es una gran noticia poder decir un móvil tan redondo en todos los sentidos no se queda atrás en el apartado fotográfico. Si bien se queda un par de pasos por detrás de la gama alta, es cierto que se trata de un buen apartado fotográfico, y esto se debe en parte a su elección en cuanto a los sensores.

Por una parte, cámara principal tiene una resolución de 50 Mpx, y las cámaras secundarias son de 13 Mpx y 10 Mpx, siendo estas un gran angular y un teleobjetivo, respectivamente. Este último es de tres aumentos y permite un zoom sin perder calidad que se agradece bastante a la hora de viajar o de tomar imágenes a objetos lejanos.

En el uso bajo la luz del día, la cámara se las apaña bastante bien, y consigue obtener buenas imágenes, aunque hay ocasiones en las que se echa de menos un poco más de detalle. Gracias a la inteligencia artificial es posible seleccionar un modo que mejora automáticamente el aspecto que tienen las fotografías. Como pega podríamos decir que hay ocasiones en las que se pasa un poco con la saturación.

Cuando se va la luz la cosa cambia, y aunque es capaz de obtener fotografías iluminadas, es cierto que el nivel de detalle es menor, en especial en el modo de zoom óptico.

¿Me lo compro?

Lógicamente este móvil no es para todo el mundo, puesto que cuenta con un tamaño bastante compacto ideal para las personas que gusten un móvil que no ocupe demasiado espacio en el bolsillo. En este sentido, es extremadamente cómodo, puesto que no solo su pantalla es de solo 6,3 pulgadas, si no que además ocupa menos que otros dispositivos con paneles del mismo tamaño.

Su frontal apenas tiene marcos y su parte trasera puede presumir de unos acabados en cueros sintético que sientan extremadamente bien a la mano, dan una experiencia premium y que además hacen que el dispositivo no se resbale. La pantalla de este Moto Edge 50 Neo tiene una resolución 1,5K que le sienta realmente bien y que permite disfrutar de cualquier contenido multimedia perfectamente.

Cámaras del Motorola Edge 50 Neo Jacinto Araque El Androide Libre

Además, su pico de brillo máximo de 4.000 nits es capaz de hacer que su pantalla se vea correctamente incluso en los días soleados, estando a la altura de la gama alta en este sentido. Hablando de software, las funciones de inteligencia artificial de la compañía son de lo más interesantes y van a permitir personalizar el dispositivo al máximo, dándole un aspecto único que hace que pueda servir perfectamente como un complemento de moda.

Sus 5 años de actualizaciones aseguradas son una garantía de que el dispositivo va a aguantar bastante bien el paso de los años. Personalmente, me gustan los móviles compactos, y se está buscando un dispositivo así, pero que sea capaz de rendir bien y que tenga una buena cámara sin ser un gama alta, esta es la mejor opción que puedes comprar, por un precio de 499 euros.