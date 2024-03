Adiós al timbre que conoces: he probado el videoportero de Amazon que incorpora una cámara con radar 3D

Entre las muchas compras que ha hecho Amazon como empresa, algunas destacan por encima de otras. Una de ellas es Ring, una compañía de seguridad centrada en cámaras de vigilancia y alarmas que se ha integrado poco a poco dentro del ecosistema de la compañía fundada por Jeff Bezos. Hace unas semanas probamos el último producto que había llegado a España, el Amazon Echo Hub, claramente integrado con Ring.

Ring opera en multitud de países, entre ellos España, donde la contratación de alarmas y de cámaras de vigilancia se ha disparado. Un tipo de producto que poco a poco se va abriendo camino en las casas domotizadas es el timbre inteligente. Estos productos permiten saber quién están en la puerta cuando llaman sin movernos de donde estemos, simplemente mirando el móvil. Y son una ayuda contra los okupas.

La última propuesta de Amazon es el Ring Doorbell Pro, una opción de gama alta, que presume de tener un rádar 3D que puede detectar elementos concretos y una nueva cámara que incluso permite la vigilancia de paquetes si los dejan en la puerta de la casa. Eso sí, como buen producto de gama alta, el precio no es bajo.

Un diseño muy clásico

Una de las críticas que se le han hecho a este dispositivo es que es poco elegante. Seamos realistas, un timbre no tiene que ser el culmen de la estética, pero es cierto que Ring lleva mucho tiempo sin cambiar el diseño de estos productos, y ya se empiezan a ver bastante anticuados con respecto a la competencia.

Dispone de una parte superior donde están los sensores y la cámara y una inferior que es donde está la batería. Esta pieza de plástico gris se quita con un destornillador especial, que impide que puedan robar la batería. Es como la de las cámaras Ring, lo que permite intercambiarla en un momento dado.

Ring Doorbell Pro desmontado Álvarez del Vayo

Otra de las pegas es que la carga es mediante micro-USB, un puerto que hace mucho tiempo que no se ve ya en dispositivos de cierto precio, como es el caso. Es verdad que la carga de esta batería se hará normalmente cada muchas semanas, y que viene el cable de carga en la caja, pero aún así, se hubiera agradecido que se hubiera optado ya por USB-C, sobre todo porque la batería es una pieza independiente y el puerto de carga está en la misma, no en la propia caja.

Funciones

Este timbre inteligente, como todos los modelos y alternativas, tiene como misión saber quién llama a la puerta sin tener que ir. Envía una notificación al móvil a través de la aplicación Ring y permite interactuar con la persona que está en la entrada, mediante una conversación de audio, además de la retransmisión de vídeo.

Ring Doorbell Pro 2 Alvarez del Vayo

Lo más destacable de este modelo es la detección de movimiento en 3D gracias a un radar que hace que la precisión de esa detección sea mucho mayor. Incluye además una vista panorámica gracias a una cámara con una lente más angular que en anteriores modelos. Esto permite tener una visión de pájaro de la zona en la que se ha puesto, pensado sobre todo para casas con un patio abierto delantero. Se puede además establecer el área de detección en la que queremos que avise.

La calidad del vídeo es otra de las funciones mejoradas, siendo ahora capaz de grabar vídeo en HD con una resolución de más de 1500 px y con visión nocturna para cuando la luz no sea suficiente. Nos ha gustado mucho que la conexión Wifi sea de doble banda, permitiendo que la misma sea más estable. Esto es un problema en algunos dispositivos, que sólo permiten 2.4 GHz para aumentar el alcance, mientras que este, con 5 GHz también, puede tener más calidad de retransmisión.

Amazon Echo Show 15 mostrando la imagen del Ring Doorbell Pro Álvarez del Vayo

Como pasa en las cámaras de Ring, este videoportero permite opacar ciertas zonas de la visión de la cámara, para proteger la privacidad de los vecinos en caso de que la cámara apunte hacia el interior de la vivienda de otras personas. Esto, en muchos sitios, es algo necesario por ley.

Opciones de pago

Ring tiene un modelo de negocio claro que pasa por una suscripción mensual opcional para sus servicios. Es completamente posible usar los dispositivos de la marca sin pagar, pero eso implica que no se podrá hacer uso de algunas funciones avanzadas.

Ring Doorbell Pro con altavoz de Amazon Alvarez del Vayo

En el caso de este timbre inteligente si se paga mensualmente se tendrá acceso a las alertas de paquetes, por si nos dejan uno encima de la alfombra de la entrada. Esto es muy común en Estados Unidos, pero no tanto aquí. De hecho, es una de las características del Video Doorbell Dual de Eufy. Otra de las características de pago es la detección de personas. Esto hace que el timbre sólo nos avise si detecta una persona, no si hay movimiento de otro tipo, como un animal o las hojas de una planta. Eso sí, a veces da falsos positivos. Todo esto funciona con IA, algo con lo que Amazon lleva ya un tiempo experimentando, incluso en Alexa.

Aplicación

La aplicación de Ring funciona de manera independiente a la de Alexa, como es lógico, y permite establecer el comportamiento del videoportero en función del estado de la alarma, si la tenemos instalada. Así, se puede especificar si queremos que avise cuando detecte movimiento porque no estamos cerca, o que solo lo haga cuando alquilen pulse en el timbre.

App de Ring Álvarez del Vayo

La integración con Alexa va más allá que en otros aparatos, pudiendo mostrar lo que capta su cámara en los Amazon Echo Show con pantalla, haciendo que el uso de este modelo sea mucho más eficaz y cómodo que en otros de la competencia. La contrapartida es que no tiene compatibilidad con el asistente de Google ya que al ser Ring propiedad de Amazon sólo usa Alexa como asistente.

¿Me lo compro?

Este videoportero es uno de los más avanzados del mercado, sobre todo por la detección mediante el radar 3D. El resto de prestaciones está en la línea d los timbres de gama alta, con una buena calidad de conexión, una muy buena calidad de vídeo, grabación nocturna...

Amazon Echo Show 8 mostrando la imagen del Ring Doorbell Pro Alvarez del Vayo

El problema es que para exprimir al máximo las funciones hemos de pagar la suscripción de Ring, que no es cara, pero implica un pago recurrente. No es imprescindible, pero incluye funciones que otros porteros dan sin tener que pagar. Además, la autonomía es algo menor que la de otros modelos, y si no se configura bien la detección y las opciones, es posible que se agote en semanas, en vez de en meses.

Si disponemos de una casa con un patio delantero abierto, esta es una de las mejores opciones que se pueden tener. Para apartamentos o casas con una puerta en la acera, hay opciones de la propia Ring que quizás encajen mejor.