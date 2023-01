Android Auto inalámbrico en cualquier coche compatible: analizamos el Ottocast A2Air

Android Auto se ha convertido en una de las características más buscadas por los compradores de coches junto a Apple CarPlay. Y es lógico, permite usar muchas apps de nuestro móvil en el coche, haciendo de paso la conducción más segura.

[Analizamos el nuevo Android Auto con la interfaz multiventana]

El problema es que la mayoría de los coches tienen esta conectividad limitada al cable, y sólo los más caros permiten el uso de Android Auto de forma inalámbrica.

Sin embargo, hay empresas que crean dispositivos para dar esa función a cualquier coche con Android Auto, y nosotros hemos analizado una de ellas, el Ottocast A2Air.

Diseño

Este aparato es bastante pequeño, pero al contrario que otros de otras marcas es muy bonito, aunque personalmente prefiera llevarlo en la guantera guardado. La caja en la que viene ya nos deja ver cómo será el diseño, con líneas rectas y biseles imitando al corte de diamante, todo en un azul oscuro que pasa desapercibido sin ser el típico plástico negro.

Ottocast A2Air (Android Auto) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este dispositivo tiene unas dimensiones de aproximadamente 6 cm de ancho y de alto y 2 cm de grosor.

Como digo, es bonito y se puede dejar en cualquier hueco del coche al que llegue el cable, aunque yo lo he guardado en la guantera en cuanto he terminado de configurarlo.

Ottocast A2Air (Android Auto) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Exteriormente sólo destacan dos elementos, un puerto USB C que es el que usamos para conectarlo al USB del coche, y un LED azul que nos indica que el dispositivo está encendido y conectándose a nuestro teléfono móvil.

Ottocast A2Air (Android Auto) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Vienen dos cables en la caja, uno con dos puertos USB C, por si nuestro coche tiene ese tipo de conector, y otro con un puerto USB C para el móvil y otro USB A para el coche, por si tu vehículo tiene ese tipo de conector, que suele ser más común.

Una configuración sencillísima

Ottocast A2Air (Android Auto) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las cosas que más me ha sorprendido de este aparato ha sido la configuración. Al contrario que Carsifi, que analizamos hace unos meses, el A2Air de Ottocast no requiere la instalación de una aplicación. De hecho, con cuatro sencillos pasos podemos tener el aparato configurado en pocos minutos:

Empareja tu móvil al manos libres bluetooth de tu coche.

Conecta el Ottocast por cable al coche.

Empareja el móvil al bluetooth del Ottocast.

Conecta el móvil a la Wifi generada por Ottocast.

Ottocast A2Air (Android Auto inalámbrico) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando hagamos eso tendremos acceso a Android Auto en el coche sin que nuestro móvil esté conectado por cable a nada.

Rápido y fluido

En el uso del día a día de este dispositivo me ha llamado la atención que se conectaba muy rápido al móvil cuando arrancaba el coche. Esto es algo de lo que presume Ottocast, pero está bien ver que es verdad.

Además, la velocidad de conexión de la Wifi parece algo mayor que en otros aparatos similares, quizás por usa Wifi de 5 GHz para conectarse al móvil. Esta wifi tiene el problema de que su alcance no es muy alto y se ve bloqueada por paredes y otros elementos, pero en el interior de un coche eso no es un problema.

Conclusión

Si tienes un coche con Android Auto y tienes que usar el cable en todo momento lo mejor que puedes hacer es comprar un dispositivo de este tipo.

El Ottocast A2Air es sencillo y funciona muy bien, aunque no permite por ejemplo el emparejar varios dispositivos y cambiar entre ellos pulsando un botón. No obstante, no parece algo que sea muy necesario.

Su precio es de unos 110 euros, aunque en la web de la empresa puedes obtener un descuento si te suscribes a su newsletter.

