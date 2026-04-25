Diseñadores chinos han cambiado la regleta para siempre: ocupa menos espacio adaptándose a la mesa

¿Cuándo fue la última vez que cambiaste la regleta de tu escritorio? La mayoría lo hacemos únicamente cuando se rompe, aunque ya existen motivos para comprarse una nueva regleta con USB y conexión a la red, por ejemplo.

En cambio, los diseñadores de la Universidad de ChangZhou creen que el verdadero motivo para cambiar una regleta es para que ocupe menos espacio vital en nuestra oficina, habitación o salón, y por eso han creado Edge.

Edge es una regleta diseñada para ser usada encima de la mesa; en efecto, la idea es que siempre esté a nuestro alcance, algo ideal si vamos a conectar y desconectar muchos dispositivos para no tener que agacharnos constantemente.

Por supuesto, tener la regleta encima de la mesa es beneficioso en algunos aspectos, y perjudicial para otros, como que ocupa demasiado espacio que podríamos usar para otras cosas.

La solución de Edge consiste en usar el borde de la mesa, gracias a un diseño en forma de abrazadera que permite mantener la regleta colocada de manera segura y aprovechando tanto la parte superior como inferior de la mesa.

Esta configuración de doble cara es el aspecto que realmente diferencia a la Edge de otras regletas, por muy innovadoras que sean. Sus ocho tomas de corriente están divididas en dos zonas estratégicas, que podemos usar dependiendo de nuestras necesidades.

La zona superior de cuatro tomas está diseñada para dispositivos de uso intermitente o "en caliente", como por ejemplo, cargadores de portátiles y de smartphones que nos tenemos que llevar, lámparas de escritorio o periféricos que se conectan y desconectan durante la jornada.

La regleta Edge ChangZhou University El Androide Libre

Por otra parte, la zona inferior, también de cuatro tomas, está ubicada bajo el nivel del escritorio, y está pensada para conexiones permanentes o voluminosas. Al ocultar estos cables bajo la superficie de la mesa, se reduce drásticamente el desorden visual en el área de trabajo.

A diferencia de las abrazaderas de tornillo manual comunes, que tienden a aflojarse con el tiempo debido a las vibraciones y el uso constante, la Edge utiliza un sistema de bloqueo que pasa por un punto neutro de tensión, para asegurar una fijación inamovible incluso si se aplica fuerza constante para desenchufar y enchufar dispositivos.

La estructura interna de la Edge no es un bloque rígido. El chasis está diseñado con segmentos que cumplen mucho más que una función estética, y ayudan a distribuir el estrés mecánico y permite la adaptación a diferentes perfiles de escritorio.

Otra importante ventaja de poner la regleta en la mesa es que la protege contra riesgos comunes como derrames de líquidos, acumulación de polvo y daños por pisadas o ruedas de las sillas de oficina.

Los creadores de la Edge han sido uno de los ganadores de los Muse Design Awards, aunque por el momento, no se ha confirmado cuándo llegará al mercado y qué precio tendría.