Android Auto sin cables se prepara para recibir un nuevo dispositivo, inesperado, pero con mucho potencial

Android Auto sigue siendo uno de los sistemas de infoentretenimiento más valorados en España, tanto por los conductores actuales como por los que quieren adquirir un vehículo nuevo.

Sin embargo, la mayoría de coches tienen Android Auto por cable, por lo que es común ver a muchos usuarios adquirir dispositivos que convierten esa conexión en una inalámbrica, dejando instalado en el salpicadero del coche un nuevo aparato.

Este aparato se comunica por bluetooth y WiFi al smartphone que, de esta manera, no tiene por qué salir del bolso o el bolsillo del conductor.

Uno de los modelos más conocidos y valorados de este tipo de dispositivos es el Motorola MA1, que salió a la venta en Estados Unidos y otros países hace tiempo y que, más tarde, acabó llegando a España.

Nosotros pudimos analizarlo y destacó, sobre todo, por la fiabilidad de la conexión y lo sencillo de la configuración, algo que en los que fallaban muchos modelos más baratos, de marcas menos conocidas.

Motorola MA2 Reddit El Androide Libre

Ahora la empresa está trabajando en su sucesor, según se han podido ver en imágenes filtradas en Reddit. El motivo de esta filtración es que Motorola ha presentado el dispositivo a la FCC, que es la encargada de certificar los dispositivos electrónicos.

Esto quiere decir que el lanzamiento de este aparato está cerca, y seguramente lo veamos a lo largo de este año. Eso sí, no sabemos si se pondrá a la venta a nivel internacional o sólo en algunos mercados seleccionados al principio, como pasó con su antecesor.

Con todo, no se esperan muchos cambios, porque sigue apostando por WiFi 5 en vez de WiFi 6 o WiFi 7, pero teniendo en cuenta lo bien que funciona, no nos parece ni siquiera un error.

Eso sí, habrá que esperar a ver qué novedades puede aportar la marca en un dispositivo que, cumpliendo su función, es posible que no pueda aportar mucho más en el día a día.

La única ventaja que podría ofrecer, y sería una considerable, es que consumiera menos energía que los modelos actuales. Este es el único problema real que tenemos con Android Auto cuando lo usamos de manera inalámbrica y lo que, en ocasiones, obliga a los conductores a conectar el móvil a un cargador pese a que no haga falta por el propio Android Auto.