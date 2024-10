He probado el móvil barato que no se te romperá: cuesta menos de 150 euros y ya se puede comprar en España

Los móviles son un dispositivo que, por su tamaño y forma de manejo, de hecho, no es extraño que se rompa en ciertas situaciones o se deforme cuando se le aplica cierta presión sin querer. Al fin y al cabo es un dispositivo portable que se usa muchas veces mientras se camina y que mucha gente lleva en el bolsillo cada día.

Haya costado mucho o poco dinero, que se rompa no es plato de buen gusto para nadie. Realme ha pensado en ello de cara a su nuevo lanzamiento en España, el realme 60 Note, que se ha convertido en el móvil más resistente por debajo de los 150 que se puede comprar ahora mismo.

Para ello, la compañía ha invertido en mejorar la estructura interna del dispositivo y su chasis, haciendo que este aguante una mayor presión. De hecho, cuenta con certificación ArmorShell, e incluso es resistente al agua y al polvo gracias a su IP64. En este sentido, puede ser una opción ideal para quien suela tener muchos percances en este sentido.

Su precio es otro de los puntos que más destaca, ya que llega a España por 149,99 euros que lo hace muy atractivo para aquellas personas que quieran un dispositivo con algo más de resistencia de lo habitual, pero sin tener que renunciar a un precio contenido, y con la fiabilidad de una marca como realme.

En EL ESPAÑOL - El Androide Libre ya lo hemos probado durante unos pocos días, y lo cierto es que las primeras impresiones han sido buenas, en especial gracias a esa resistencia al agua, que viene bastante bien en los días de lluvia.

Diseñado para aguantar

Lo que hace único a este dispositivo respecto a los móviles de la competencia con el mismo precio es que cuenta con una estructura interna diseñada para que el móvil sea más resistente. Se trata de una estructura metalizada gracias a la cual el móvil es bastante complicado de deformar.

Esto hace que cuente con la certificación ArmorShell, y también cuenta con el gran añadido de tener resistencia al agua y al polvo, con certificación IP64. Desde luego, es una ventaja de lo más interesante en un dispositivo de este precio, puesto que sumado a algunas características de su software, asegura que sea capaz de resistir el paso de los años y posibles accidentes.

Cámaras del realme Note 60 Jacinto Araque El Androide Libre

En lo referente a su apartado estético, está disponible en azul claro y en color negro, y en ambos casos tiene una trasera con tacto mate y un acabado cepillado hace que a contraluz se pueda apreciar un patrón de líneas. El módulo de las cámaras traseras presenta un cambio en el acabado, en este caso es en brillo. Sus bordes son planos, lo que le da un aspecto bastante rectangular. Hay que destacar la presencia del jack de 3,5 mm para los auriculares, algo que cuanto más aumenta el precio, más complicado es encontrar.

Suficiente potencia y cámara

Igual que en otros modelos de entrada, hay que tener en cuenta que este dispositivo tiene un precio bastante contenido, por lo que nunca va a ofrecer la misma experiencia que un smartphone gaming o de gama alta. Tiene un procesador Unisoc T612 al que acompañan 4 GB de memoria RAM que se pueda ampliar en 8 GB utilizando RAM virtual.

Manteniendo un uso básico y poco cargado de servicios corriendo en segundo plano, ofrece un rendimiento aceptable para las tareas básicas del día a día. A la hora de jugar lo pasa un poco peor, aunque en juegos con gráficos básicos se desenvuelve bien. En lo relativo a conectividad, hay que tener en cuenta que tiene 4G.

Cuenta con capacidad para aumentar el almacenamiento interno empleando una tarjeta microSD, lo cual puede dar bastante juego a la hora de tener contenido descargado disponible para ver en las apps de streaming o bien como archivo en la propia tarjeta.

A falta de realizar un mayor número de pruebas de cara al análisis, su cámara principal de 32 Mpx es capaz de tomar fotografías ilustrativas para situaciones del día a día, sin más pretensiones que esa, y lo mismo sucede con la cámara selfie. Es algo comprensible, puesto que este apartado no suele ser el motivo por el cual la gente compra estos dispositivos.

Con una cámara como esta valdrá para tomar fotografías ocasionales y grabar vídeos en resolución Full HD. La aplicación, eso sí, está ordenada de una manera bastante peculiar. Las fotografías, a no ser que se active el modo de 32 Mpx, se tomarán en 8 Mpx.

Pantalla fluida

Su pantalla es lo esperado para un dispositivo de este precio. Cuenta con un tamaño de 6,74 pulgadas, por lo que no es precisamente pequeño, y su resolución es HD+, de 1600x720 píxeles. Esto hace que no sea lo mejor dispositivo para pasar horas viendo contenido multimedia, aunque se ve lo suficientemente bien para el consumo ocasional.

Su brillo máximo es de 450 nits, por lo que los días soleados habrá que buscar sombra para poder ver correctamente lo que hay en pantalla. Dentro de la configuración, ofrece la posibilidad de elegir entre distintos modos de color, pero al ser de tecnología IPS, no cuenta con la opción de pantalla siempre activa, aunque existe un modo salvapantallas que puede mostrar la hora cuando el móvil se está cargando.

Modo de pantalla del realme 60 Note Jacinto Araque El Androide Libre

Uno de los puntos positivos de esta pantalla es que tiene una tasa de refresco de 90 Hz, por lo que ofrece un plus de fluidez que hace que el movimiento general por la interfaz se vea bien, igual que sucede con muchos juegos. Como suele suceder en este segmento de precios, se echa de menos algo de resolución y brillo.

Bastante potencial

Poniendo en contexto este dispositivo con lo que cuesta y lo que ofrece en materia de resistencia, hay que decir que se trata de un móvil con bastantes papeletas para ser recomendable si se busca una opción barata. No renuncia a una estética cuidada, que también es importante.

Aunque la cámara esté un pequeño escalón por debajo de otros móviles de la competencia, donde este móvil quiere dar un golpe en la mesa es en materia de durabilidad. Realme asegura un rendimiento fluido y estable durante 48 meses, además de una batería capaz de soportar más de 1.000 ciclos de carga sin bajar del 80% de la salud de este componente.

Por otra parte, lo más importante de este realme Note 60 es que su diseño logra que el dispositivo sea más difícil de romper que su competencia directa, lo cual puedes suponer la diferencia entre tener que comprar un móvil nuevo a los pocos meses o no. Que no a todo el mundo cuida su smartphone de la misma manera, pero esto no solo es una ventaja para las personas menos cuidadosas, sino que puede hacer que el dispositivo resista bien los golpes fortuitos o el daño que pueden sufrir si nos caemos con él en el bolsillo.