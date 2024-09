He probado el móvil barato de gama media que deberías comprar si crees que no necesitas aún conectividad 5G

Tras el lanzamiento el pasado mes de mayo del realme 12, la compañía también ha decidido sacar al mercado una versión de este mismo dispositivo, pero con 4G. Se trata de una opción por la que algunos fabricantes siguen apostando en España, y que permite que los usuarios a los que no les importe renunciar a la conectividad 5G puedan disfrutar de mejores características.

Gran parte de la gama media actual ya cuenta con 5G, pero es cierto que hay regiones en las que estas redes no tienen demasiada cobertura, por lo que puede haber gente que, bien por ese u otros motivos, no necesite compatibilidad con estas redes. Este realme 12 4G, por un precio de 249,99 euros, es una de las mejores opciones posibles.

Se trata de un dispositivo equilibrado, con un buen panel que es ideal para ver horas de contenido y que presume de contar con un gran nivel de brillo, además de tener una batería suficiente para llegar a final del día sin problema.

Diseño identificativo

La compañía china está manteniendo la misma estética en este dispositivo que en otros modelos de gama media que ha lanzado recientemente, como los realme 12 Pro, aunque es cierto que se acerca más al realme 12 5G. Lo más reconocible de esta es la presencia de un módulo de cámaras circular situado en el centro de su parte trasera. En este caso, es bastante grande, y monta cuatro sensores, además del flash LED.

Su parte trasera es totalmente plana, igual que los bordes, como muchos de los móviles actuales del mercado. Un diseño que le sienta bien y que lo hace bastante rectangular, aunque no incómodo de tener en la mano, ni mucho menos. Los botones de volumen y encendido están situados en el borde derecho.

Bordes planos del realme 12 4G Jacinto Araque El Androide Libre

En la parte frontal, el dispositivo cuenta con una cámara que se sitúa en un agujero en pantalla, una decisión correcta por parte de la marca, puesto que le da un mejor aspecto que el notch.

Pese a que el material que recubre su parte trasera sea plástico, el dispositivo cuenta con un diseño muy pulido y unas sensaciones a la mano que también son bastante buenas. En este caso, se trata del modelo en color verde, y un punto positivo por parte de la marca es que son de este color tanto su parte trasera como sus bordes, e incluso su fondo de pantalla predeterminado la primera vez que usamos el dispositivo, lo que le da un aspecto más congruente.

Buena pantalla

En términos de pantalla, el móvil es bastante correcto, e incluso destaca en algunos puntos. Su panel tiene un tamaño de 6,67 pulgadas, y es de tecnología AMOLED. Esto le va a permitir aprovechar características especiales de este tipo de pantallas, como la posibilidad de conseguir una mayor eficiencia energética cuando se muestra el color negro.

Su resolución es Full HD+, lo correcto para este tipo de paneles, y además su tasa de refresco es de 120 Hz, por lo que es capaz de ofrecer una experiencia bastante fluida. Además, el modo automático de esta característica permite que sea el propio sistema operativo el que decía de forma inteligente qué frecuencia de actualización de pantalla utilizar en cada aplicación.

Pantalla del realme 12 Jacinto Araque El Androide Libre

Hay que decir que el nivel de brillo máximo es bueno para su nivel de precios. Llega a 1.200 nits en condiciones extremas, una cantidad que hará que sea bastante visible para la luz del Sol, aunque sin dar la experiencia de un teléfono de gama alta.

Es un buen panel, ideal para ver películas y series, así como para jugar. Además, la capa de personalización de la compañía ofrece algunas opciones interesantes como la de cambiar el modo de color de la pantalla o establecer un modo automático de confort visual para forzar menos la vista por las noches, permitiendo escoger la temperatura del color y la textura de lo que aparece en pantalla.

Potencia

Este realme 12 4G solo integra este tipo de conectividad, y lo hace gracias a contar con un procesador Qualcomm Snapdragon 685. Se trata de un procesador bastante competente que ya hemos visto en otros móviles similares como el Redmi Note 13 4G.

Su rendimiento es suficientemente bueno como para obtener una buena experiencia en todo tipo de aplicaciones. A la hora de jugar, al no ser un móvil extremadamente potente, puede que se quede algo más corto en algunos títulos, pero aun así es capaz de mover bastantes juegos sin tener que bajar demasiado los gráficos.

realme 12 4G Jacinto Araque El Androide Libre

En el apartado del software, dispositivo funciona de una manera muy correcta. Sin embargo, es cierto que llega con unas cuantas aplicaciones preinstaladas como TilTok, Miravia y unos cuantos juegos. En total, más de 20 aplicaciones, además de contar con algunas que duplican con las de Google, por ejemplo la Galería del sistema y Google Fotos. En este sentido, una mayor limpieza podría venirle bien a la capa de personalización.

No es un móvil que tenga carencias en este sentido. Se mueve bien, a pesar de experimentar algún tirón ocasional, pero su rendimiento es correcto. Este modelo cuenta con 256 GB de memoria interna y 8 GB de memoria RAM, los cuales se pueden ampliar utilizando la RAM virtual.

Cámara

El apartado fotográfico de este realme 12 es bastante básico, pero esto no tiene por qué ser malo. Cuenta con dos cámaras traseras, una de 50 Mpx, que es la principal, y otra macro con una resolución de 2 Mpx, que va a servir para tomar fotografías desde una distancia muy cercana.

A la hora de tomar fotografías durante el día, el dispositivo no se desenvuelve mal. La resolución hace que se pueda hacer zoom sin perder demasiado nivel de detalle. Las fotografías cuentan con un aspecto bastante bueno para su nivel de precio, aunque no se acerca a lo que ofrecen dispositivos algo más caros.

En lo que a la fotografía nocturna se refiere, los resultados empeoran ligeramente, por lo que sus puntos fuertes destacan más de día. Como punto a mejorar, la app de la cámara podría ser ligeramente más intuitiva a la hora de modificar los ajustes.

¿Me lo compro?

Desde luego, no se trata de un mal móvil en absoluto. El realme 12 4G cuenta con una buena combinación de características que hace que no flaquee en ningún aspecto. Tanto su pantalla como su apartado de potencia o incluso de diseño ofrecen una gran experiencia al usuario por su precio de 199 euros.

Su cámara tiene estabilizador óptico de imagen, lo cual es un buen añadido para mejorar la calidad de las fotografías y de los vídeos que se toman a mano alzada. Quizá la falta de sensores complementarios de mayor calidad sea su punto débil en este sentido.

App de cámara del realme 12 4G Jacinto Araque El Androide Libre

Sin embargo, qué tener en cuenta que se trata de un móvil con conectividad 4G. Muchos operadores ya cuentan con 5G en sus tarifas y muchas regiones de España también tienen bastante cobertura para esta red. Es cierto que aún no está, ni mucho menos, tan extendida como las redes LTE. A pesar de esto, hay que tener en cuenta que en los próximos años, que se cambie de móvil, se podrá utilizar dicha conexión.

Si no se suelen realizar tareas pesadas fuera de casa, no es ningún drama no tener conectividad 5G. Personalmente, no la tengo en mi móvil personal por un problema de compatibilidad entre fabricante y el operador, y no es algo grave, pero es algo que cada usuario debe valorar en función de su tipo de uso.