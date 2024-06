Algunos Google Pixel no pueden conectarse al 5G en España: estas son las causas y su solución

Los Google Pixel son una de las mejores familias de dispositivos que existe en Android. Se trata de dispositivos en los que el software es uno de los mayores puntos fuertes, con muchas funciones relacionadas con la inteligencia artificial y unas cámaras de fotos que destacan por su gran calidad. Lo mejor es que desde hace varias generaciones los podemos comprar en España sin ningún problema.

Estos dispositivos también merecen mucho la pena para todas aquellas personas que busquen estar a la última en cuanto a software, puesto que son los primeros en recibir cada nueva versión de Android. Sin embargo, no por ello están libres de algunos problemas, y hay uno relacionado con la conectividad 5G que puede ser bastante molesto.

Esta tecnología de comunicación ya está integrada en un gran número de regiones de España, y cada vez son más los operadores que ofrecen la posibilidad de tener 5G en sus tarifas. Sin embargo, hay algunos móviles de Google con los que las redes de estas operadoras no funcionan.

El problema del 5G

Si tienes un móvil Google Pixel y tu operador es Digi, es más que probable que no puedas utilizar la red 5G de la compañía en España, independientemente de tu localización dentro del país. Todo apunta a que este es un problema de conectividad entre las redes.

Y es que, los móviles Pixel no son compatibles con las bandas de 700 MHz, 600 MHz y 3,5 GHz, que son algunas de las que utilizan estas compañías en España. Lo cierto es que ninguna de las partes ha hecho comentario al respecto hasta ahora, por lo que no se sabe si puede haber algún otro problema detrás.

Digi 5G en un Pixel 7 El Androide Libre

Hay que tener en cuenta que, debido a la banda que usan las operadoras, hay otros modelos que pueden no ser compatibles. Es el caso de Jazztel, cuya red 5G no es compatible con los Google Pixel anteriores al Pixel 8 y 8 Pro, por lo que no será posible que disfruten de esta conectividad.

Lo único que se puede hacer, por el momento, es cambiar. Y es que, al no ser compatible, no es probable que con una actualización, la situación se resuelva. En caso de que se necesite de forma imperativa la conectividad 5G, lo que se puede hacer es probar a cambiar de compañía telefónica, o bien de smartphone, puesto que, por el momento, los Google Pixel no podrán conectarse a la red 5G de estas operadoras.