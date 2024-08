El móvil de Barbie llega a España: un teléfono de concha al estilo retro con muchos detalles y secretos

La nostalgia está de moda, y no hablamos sólo del sector tecnológico. Barbie, la cinta de Greta Gerwig inspirada en la famosa muñeca así lo demostró el año pasado, con un tremendo éxito en taquilla y crítica que no ha pasado desapercibido en Hollywood. Ahora llega un móvil con la misma inspiración, el Barbie Flip Phone por 129,99 euros ¿será capaz de atraer a la misma audiencia?

En realidad, el Barbie Flip Phone ya se venía rumoreando desde hace meses, pero por un motivo o por otro, su fabricante HMD Global no ha podido lanzarlo al mercado hasta el día de hoy. Sí, hablamos del mismo HMD Global que hasta no hace mucho fabricaba los móviles de Nokia y que decidió abandonar la marca para renovarse y buscar un nuevo público. Eso no significa que la compañía haya tirado a la basura todo el trabajo que hizo con Nokia, como demuestra este dispositivo.

Y es que el Barbie Flip Phone no es más que un Nokia 2660 Flip fabricado en diferentes tonalidades de color rosa y con el logotipo de Barbie en la trasera; el verdadero valor de este móvil está en los accesorios exclusivos y los secretos que incluye, que están diseñados para auténticos 'fans' de Barbie y todo lo relacionado con la marca y vienen en una caja que imita un joyero.

Para empezar, el móvil viene con varias carcasas reemplazables que permiten cambiar el aspecto del móvil dependiendo de nuestro humor ese día; los diseños están inspirados en la gama de muñecas Barbie de la década de los 90.

Pero el detalle que probablemente llamará más la atención es el cordón de cuentas y colgantes que se incluye en la caja y que se puede instalar fácilmente. Y si queremos la máxima personalización, tenemos varias pegatinas y joyas que podemos pegar en cualquier parte del móvil. Hasta el cable USB-C incluido es exclusivo, en color rosa claro, y también se incluye un paño de microfibra rosa (aunque no se incluye cargador).

Barbie Flip Phone y sus accesorios exclusivos HMD Global El Androide Libre

El 'software' también ha sido modificado, con un tema exclusivo que cómo no, abusa del color rosa, y que se puede activar con un código secreto, llamando al número *#227243# (que escribe BARBIE en el marcador).

Hay que tener en cuenta que, aparte de estas modificaciones, este sigue siendo un móvil de concha tradicional, pensado para personas que no quieren o pueden usar un smartphone. Sus características técnicas dejan mucho que desear en el contexto actual, incluyendo una cámara de apenas 0,3 Mpx; aunque en este caso lo bueno de la pantalla externa de 1,77 pulgadas es que tiene un espejo integrado para hacernos selfies.

Por lo tanto, el Barbie Flip Phone es más una curiosidad que otra cosa, un producto dirigido a coleccionistas y a verdaderos 'fans' del producto, especialmente teniendo en cuenta que el precio de 129,99 euros es más del doble de lo que cuesta el Nokia 2660 Flip en el que se basa.