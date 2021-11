La cámara del Galaxy S22 Ultra al descubierto: resolución, sensores...

Samsung ha pasado por muchas fases en los más de 10 años que lleva haciendo móviles Android. Hemos visto modelos mejorables como el Samsung Galaxy S20 Ultra y otros muy refinados como el S21 Ultra. El sucesor de ambos, el Samsung Galaxy S22 Ultra se anunciará en pocos meses, y hoy hemos conocido los datos técnicos de su sistema de cámaras trasero.

No habrá un gran salto con respecto al Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra El Androide Libre

Según ha podido saber el leaker Ice Universe, el nuevo tope de gama de Samsung, el S22 Ultra, tendrá un sistema trasero con cuatro cámaras, que se parecerán mucho a las del S21 Ultra. Será el siguiente:

Cámara principal: 108 Mpx - sensor HM3 mejorado - 1/1.33" - pixel: 0.8 um - apertura f/1.8 - FOV 85º.

Sensor gran angular: 12 Mpx - angular de 0.6x - Sensor Sony - 1/2.55" - pixel: 1.4 um - apertura f2.2 - FOV 120º.

Teleobjetivo 3x: Sensor de 10 Mpx - Ampliación 3x - nuevo sensor de Sony - 1/3.52" - `pixel 1.12 um - apertura f/2.4 - FOV 36º.

Teleobjetivo 10x: Sensor de 10 Mpx - Ampliación 10x - nuevo sensor de Sony - 1/3.52" - `pixel 1.12 um - apertura f/4.9 - FOV 11º.

Como veis, en cuanto a tipos de lentes y resolución no habrá cambios, contando con una cámara principal con un angular normal, de 85º, un ultra gran angular y dos teleobjetivos, de 3 y 10 aumentos respectivamente.

Sin embargo, habrá cambios en los sensores, así como en el procesado ya que Samsung presumiblemente usara One UI 4 en estos móviles, y en cada versión de la interfaz hay cambios en el tratamiento de las imágenes.

Cámaras del Samsung Galaxy S22 Ultra LetsGoDigital El Androide Libre

Que no haya aumentos en las resoluciones no es un problema, porque Samsung ha tenido en el Galaxy S21 uno de los mejores móviles fotográficos del año, sino el mejor, y lo único que debería refinar es el procesado y el modo noche, que no llega a la altura de los Pixel o de los iPhone.

Esperemos que el movimiento se centre en alejarse de la carrera por los Mpx que hay en otras marcas y se centre más en disputarle a Apple y Google el trono por tener la mejor cámara en un smartphone.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan