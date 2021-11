OnePlus 10 Pro: esto es todo lo que sabemos hasta ahora

A medida que se acerca el año 2022 vamos conociendo más detalles de los topes de gama que se presentarán en los primeros meses de ese año. Tenemos noticias de los Galaxy S22, del OPPO Find X4 Pro o del realme GT2, y también del OnePlus 10 Pro. De hecho, de este último hemos tenido nuevas filtraciones, que nos dejan ya con una idea bastante formada de lo que podemos esperar.

Te contamos todo lo que sabemos hasta el momento de este dispositivo.

Un diseño que recuerda al Galaxy S21 Ultra

Lo más llamativo de estos modelos, al menos en su exterior, es un módulo de cámara que tendrá tres sensores, pero que cambia su forma radicalmente con respecto a lo que vimos en el OnePlus 9 Pro.

Habrá un saliente notable en la parte posterior, en la esquina superior izquierda, que alojará las tres cámaras y el flash, en una retícula de 2x2. Además, parece que ese módulo se integra con el marco perimetral de metal, aunque no es algo que hayamos visto en detalle, pese a que ya hay fotografías filtradas, aunque suponemos que son de prototipos.

Se diseñará para que sea resistente al agua, y tendrá certificación IP 68.

Unas características de primer nivel

OnePlus seguirá apostando por hacer un móvil de gama alta en su modelo Pro, y eso se aprecia en la elección de componentes de este terminal.

El procesador será el Snapdragon 8 Gen 1, que se debería anunciar en unos días. Tendrá 8 o 12 GB de RAM con tecnología LPDDR5 y 128 o 256 GB de almacenamiento, con tecnología UFS 3.1. Además, parece que podremos ampliar a memoria con una micro SD.

La pantalla de 6.7" tendrá una tasa de refresco de 120 Hz, y suponemos que al menos resolución QHD+ ya que el modelo de este año la tenía. Será OLED e integraría el sensor de huellas bajo la misma.

La batería será de 5000 mAh, con carga rápida de 125 W, uno de los saltos más notorios con respecto al OnePlus 9 Pro. Suponemos que mantendrá la carga rápida inalámbrica aunque no sabemos la velocidad.

En cuanto a las cámaras, habrá algunos cambios. Uno de ellos estará delante, al haberse apostado por un sensor de 32 Mpx. Detrás tendremos uno principal de 48 Mpx, un ultra gran angular de 50 Mpx y un teleobjetivo de 8 Mpx.

Por las fotografías filtradas parece que por fin tendremos un zoom periscópico aunque algunos renders apuestan por un zoom normal, como el del OnePlus 9 Pro. Es muy posible que el OnePlus 10 use este zoom y deje el prismático para el modelo más avanzado.

Fecha de lanzamiento

Por último, hablaremos de cuándo veremos anunciado este modelo. Las últimas informaciones hablan de dos fechas, una para el mercado chino y otra para el mercado internacional.

La primera sería entre enero y febrero de 2022 y la segunda entre marzo y abril del mismo año.En ese momento sería cuando lo tendríamos disponible en España.

No se esperan muchas diferencias entre ambos, salvo en el software, a no ser que haya una sorpresa de última hora y Color OS 12 no solo se use en el modelo chino sino también en el internacional, aunque OnePlus ya descartó eso.

