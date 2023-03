Jugar a los juegos de tu infancia en el móvil es más fácil que nunca

Con el paso de los años hemos visto evolucionar increíblemente el hardware de los móviles y tablets, y esto hace que jugar con emuladores pueda ser una experiencia mucho más completa y entretenida en estos dispositivos.

[El nuevo juego educativo de Google te permite conocer la cultura Maya]

Los juegos para Android también han evolucionado y aumentado sus requisitos con el paso del tiempo, pero los emuladores de las consolas de toda la vida son más útiles que nunca, y rinden mucho mejor de lo que lo hacían hace años.

Es por eso por lo que jugar a los juegos de toda la vida ahora es más fácil que nunca, y deberías hacerlo si estás cansado de jugar a videojuegos llenos de anuncios o que tienen un formato pay to win.

Juega a los mejores juegos de tu infancia

Super Mario Bros El Androide Libre

Da lo mismo si te has criado con una Super Nintendo 64 o con una PSP, ya que la experiencia que ofrece Android poco se asemeja a la de estos dispositivos. Ahora que el hardware de los móviles ha evolucionado tanto, es el mejor momento para volver a aquellos juegos que en su día te hicieron feliz.

Existen un gran número de emuladores disponibles en Google Play, y cada uno suele especializarse en una consola, aunque hay algunos que abarcan todo tipo de juegos de consolas retro.

Emuladores en Google Play El Androide Libre

Lo mejor que puedes hacer es pensar qué juegos quieres jugar y cómo, ya que puedes emparejar fácilmente tu mando por Bluetooth o utilizar los controles táctiles, algo que no es sencillo en todos los juegos.

Una vez lo hayas hecho, solo tendrás que conseguir una ROM del juego al que quieres jugar y guardarla en la memoria interna de tu teléfono para luego abrirla utilizando el emulador.

Un mundo de posibilidades

Si tienes ganas de revivir la experiencia que tuviste con algunos de los juegos que han marcado tu infancia, este tipo de emuladores pueden ser de las mejores opciones que tienes para jugar en el móvil, ya que se alejan de las nuevas modas en cuanto a los videojuegos Android que en muchas ocasiones te obligan a pagar para avanzar rápidamente o están llenos de anuncios si no pagas por su versión premium.

Pero no solo eso, sino que también hemos probado juegos más exigentes a nivel gráfico como el God of War: Chains of Olympus de la PSP o el Grand Thief Auto: Liberty City, y el rendimiento ha sido espectacular.

God of War Chains of Olympus El Androide Libre

Claro está que para ello debes contar con un móvil que se mueva bien en lo que a juegos se refiere, pero no deberías tener problemas para correr juegos clásicos. Te aseguramos que tus partidas serán más entretenidas que en muchos juegos Android modernos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan