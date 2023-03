5 trucos para librarte de las llamadas de spam

Las llamadas de spam son una de las cosas más molestas que nos suceden con más frecuencia en el móvil, y hoy vamos a enseñarte algunos trucos para no tener que soportarlas cada día.

[Stalkerware: qué es y cómo evitar que lo instalen en tu móvil]

Y es que, es probable que muchos días a la hora de comer o incluso por la noche recibas llamadas de teleoperadoras u otras empresas tratando de convencerte de que contrates sus servicios, algo que a veces sucede sin ni siquiera haber dado tu número para que te llamen.

A continuación, vas a ver varias maneras mediante las que puedes tratar de evitar estas llamadas de spam que tantos momentos de descanso dificultan a mucha gente.

Utiliza los filtros antispam del móvil

Muchos fabricantes Android integran dentro de sus capas de personalización un filtro anti spam capaz de detectar el origen de la llamada y si se trata de una empresa que quiera ofrecerte algún tipo de servicio.

[Así puedes mejorar la protección contra spam en Mensajes de Google]

Xiaomi tiene uno de los más completos del mercado, aunque es cierto que es algo que tienen muchos fabricantes, y esta opción se puede activar desde los ajustes del móvil, en la sección de privacidad o en la de teléfono.

Bloquea números de teléfono que ya te hayan llamado

Si has tenido la mala suerte de contestar una llamada y que esta sea una promoción u oferta, puedes bloquear el número de teléfono en cuestión para que no pueda volver a llamarte, al menos desde ese número.

Debes elegir bien el número que bloqueas para no hacerlo con un número fijo de una persona conocida. Tras esto las llamadas que te hagan desde el número que has bloqueado no sonarán en tu móvil.

No des tu número a la ligera

Hay veces en las que, tanto en persona como online, una empresa te pide tu número de teléfono para algo para lo que quizá no lo necesitan, y en esas ocasiones debe ser más cuidadoso.

Es imposible saber a simple vista si las personas a las que le estás dando el número de teléfono harán negocio con él para vendérselo a otras empresas que busquen potenciales clientes, una práctica que está penada, pero que se sigue llevando a cabo.

Sucede lo mismo cuando te registras en una plataforma o rellenas un formulario online, e igualmente es imposible saber si los datos que estás poniendo van a ser compartidos con otras empresas o no, pero si tu número de teléfono no es estrictamente necesario ni te va a suponer una ayuda, mejor que no lo des.

Ejercita tus derechos

Si las llamadas de spam tienen lugar fuera de los horarios legales que hay establecidos para ellas o se reiteran hasta el punto de poder ser consideradas acoso, puedes acudir a la policía para denunciar.

También puedes hablar con asociaciones de consumidores como FACUA o con la agencia española de protección de datos para informarles de la conducta de esa compañía y tratar de buscar una solución

Apúntate en la lista Robinson

La lista Robinson es un servicio gratuito con el que podrás sacar tu número de las listas de llamadas y correos publicitarios, y es esencial que lo hagas para poder dejar de recibir estas comunicaciones. Lo mejor de todo es que no se tardan ni cinco minutos.

Es algo bastante efectivo, puesto que las empresas están obligadas a retirar los datos de las personas inscritas en la lista de Robinson, lo cual hace que las llamadas y mensajes SMS dejen de llegar

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan