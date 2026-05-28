Ya es oficial: Meta anuncia que WhatsApp, Facebook e Instagram incluyen suscripciones de pago

Meta ha decidido desplegar oficialmente su nuevo sistema de suscripciones para Instagram, Facebook y WhatsApp en varios países. Este cambio representa un giro profundo en la manera en que los usuarios interactúan con las redes sociales más utilizadas del mundo.

La compañía liderada por Mark Zuckerberg busca diversificar sus ingresos ante los cambios regulatorios en Europa y en otros mercados que podrían seguir al viejo continente. El modelo permite a los ciudadanos elegir entre una experiencia gratuita o una modalidad premium con funciones avanzadas.

La implementación oficial llega tras meses de pruebas técnicas y debates legales con las autoridades de competencia. Los usuarios que opten por el pago mensual disfrutarán de una navegación que mantiene los anuncios pero tiene más opciones.

Los nuevos planes “Plus” están adaptados a cada aplicación individual. Por ejemplo, Facebook Plus (3,99 dólares al mes) e Instagram Plus (3,99 dólares al mes) se centran más en la expresión social, mientras que WhatsApp Plus (2,99 dólares al mes) se centra en la personalización y la mensajería.

La seguridad y el cifrado de extremo a extremo se mantienen como pilares fundamentales de la aplicación. El pago no compromete la privacidad de las conversaciones, sino que añade capas de funcionalidad orientadas a la productividad.

Meta ha insistido en que el uso básico de la aplicación seguirá siendo gratuito para el usuario particular. La intención es captar valor en el segmento corporativo que demanda mayor control sobre sus interacciones digitales.

Los planes futuros de la organización incluyen la integración de capacidades avanzadas basadas en inteligencia artificial generativa. Los suscriptores tendrán acceso prioritario a nuevos modelos de lenguaje y herramientas de creación de contenido automatizadas.

Esta tecnología permitirá personalizar la experiencia del usuario a niveles nunca vistos anteriormente. La compañía está invirtiendo miles de millones en infraestructura para sostener estos nuevos servicios digitales de alta capacidad.

Se vislumbra un horizonte donde el asistente virtual de Meta podrá gestionar tareas complejas de forma autónoma. La competición con otras grandes tecnológicas obliga a Meta a acelerar el lanzamiento de estas innovaciones.

También hay nuevas suscripciones para los usuarios de Meta AI. Meta One Plus costará 7,99 dólares al mes y Meta One Premium 19,99 dólares al mes, con las mismas características, pero el plan Premium dispone de más capacidad de cómputo. Los primeros países en los que se ha activado son Singapur, Guatemala y Bolivia.

Los analistas sugieren que este modelo podría ser adoptado por otros gigantes del sector tecnológico en breve. La gratuidad total parece estar llegando a su fin en favor de modelos híbridos que garantizan la sostenibilidad.

La transparencia en el uso de datos se convierte en la moneda de cambio para quienes deciden no pagar. Los algoritmos seguirán funcionando bajo la premisa de la relevancia publicitaria para financiar el acceso universal.

Meta asegura que los controles de privacidad serán más accesibles para todos los usuarios, paguen o no. Se han rediseñado los menús de configuración para que cualquier persona pueda entender qué datos está compartiendo con la empresa.

El despliegue será progresivo y se espera que para finales de año esté disponible en la totalidad de los países.