Windows 11 va a cambiar para siempre: las nuevas apps de Microsoft van a ser "100% nativas", más rápidas y estables

El mes pasado, Microsoft finalmente respondió a las críticas de usuarios y expertos con el anuncio de un "nuevo Windows 11", una renovación completa del sistema operativo para hacerlo más ligero, rápido y personalizable.

Los cambios se realizarán en todos los niveles del sistema operativo, desde el funcionamiento interno hasta los drivers pasando por la interfaz, donde Microsoft ya ha adelantado novedades muy solicitadas como la nueva barra de tareas que se puede poner en cualquier lado de la pantalla.

Pero eso es sólo el principio. Ahora se ha revelado que Microsoft también pretende iniciar una revolución en las apps que vienen preinstaladas en Windows 11, para hacerlas más ligeras, rápidas y estables. Y sólo hay una manera de conseguir eso, dar marcha atrás a una de las decisiones más polémicas de la historia de la compañía.

Hablamos de las PWA (Progressive Web Apps), los programas que en realidad son aplicaciones web que se ejecutan en el escritorio y que en su día fueron presentadas como el futuro de los programas para Windows.

Entre las ventajas de las PWA se encuentra la facilidad de desarrollo, ya que el programador no necesita muchos más conocimientos de los que son necesarios para crear una página web, incluyendo HTML, CSS y JavaScript; de esta manera, Microsoft tenía la esperanza de atraer a más desarrolladores para su plataforma.

Sin embargo, las PWA también tienen una importante lista de desventajas, especialmente en lo que respecta al rendimiento, ya que no se ejecutan de manera nativa; además, las PWA normalmente son más simples y ofrecen menos posibilidades que los programas nativos creados en la plataforma WinUI de Windows 11, porque no tienen un acceso tan directo al sistema operativo.

Pese a eso, Microsoft ha dado ejemplo y ha desarrollado la mayoría de sus programas en PWA, incluyendo Copilot y Clipchamp, por ejemplo, otras compañías como han seguido sus pasos, como Meta, que ha abandonado la app nativa de WhatsApp en favor de una versión web.

Es una tendencia muy criticada por usuarios y entusiastas que están viendo cómo su memoria RAM está siendo consumida por estas apps de manera masiva, algo especialmente doloroso en estos tiempos en los que comprar más memoria RAM es imposible.

Ahora, Rudy Hyun, que forma parte del "Dream Team" que Microsoft ha reunido para mejorar Windows 11, ha confirmado en su cuenta oficial de X que las nuevas apps para Windows 11 van a ser "100%" nativas, lo que ha recibido muchos halagos de usuarios de la red social.

La declaración se ha hecho en el contexto de que Hyun precisamente está buscando programadores para crear nuevas apps de Windows, afirmando que lo más importante es "centrarse en el usuario" y un "producto fuerte".

Sin embargo, el miembro de Microsoft también dijo que no importa si los programadores tienen experiencia en la plataforma, lo que llevó a algunos a preguntarse si eso significaba que Microsoft iba a seguir apostando por las PWA. Algo que ha sido denegado por Hyun.