Windows 12 se habría filtrado con suscripción de pago y mucha IA: confusión sobre el nuevo sistema de Microsoft

En un giro de guión sorprendente, Windows 12 podría ser lanzado este mismo 2026 con una gran cantidad de novedades basadas en IA, pese a las promesas de Microsoft de que dedicará el año a arreglar Windows 11 de todos los problemas que tiene.

Lo fascinante es que el origen de este rumor se encuentra en una publicación de PCWorld, un medio muy veterano y reconocido, lo que da mucha fuerza a esta posibilidad y ha provocado que la noticia sea compartida en redes sociales como X o Reddit como si fuese algo definitivo cuando posiblemente no sea así.

Según la filtración, un "escenario está circulando por la industria" sobre filtraciones tempranas de un nuevo sistema operativo de Microsoft para este año con el nombre clave "Hudson Valley Next" y que encajaría con el fin del soporte extendido de Windows 10 el próximo octubre y el ciclo de actualizaciones de Microsoft.

Esto quiere decir que, aunque el lanzamiento de Windows 12 no supondría el fin inmediato de Windows 11, sí que sería el principio del fin, con Microsoft fomentando la compra de ordenadores nuevos con un sistema más completo pero también mucho más exigente.

Y es que los rumores afirman que Windows 12 tendrá como requisito tener un ordenador con una NPU con un rendimiento de 40 TOPS como mínimo, con el objetivo de que pueda ejecutar funciones basadas en IA de manera local y sin tener que conectar con un servidor externo.

Microsoft ya mostró un posible diseño para Windows 12 en el Ignite 2022 Microsoft El Androide Libre

Eso es porque la inmensa mayoría de las novedades de Windows 12 se centrarían en el uso de IA en el escritorio, con funciones como resúmenes de contenido y automatización inteligente, directamente integrados en el sistema y sin necesidad de 'llamar' a Copilot.

Para conseguirlo, Microsoft habría optado por dar el salto a una nueva arquitectura modular, llamada CorePC, en la que los componentes del sistema pueden ser aislados el uno del otro.

Este sistema modular abre la puerta a actualizaciones más pequeñas que se centran únicamente en partes concretas del sistema y que pueden ser lanzadas en cualquier momento, como ocurre en sistemas como Android, así como la creación de diferentes versiones de Windows 12 para diferentes dispositivos, como ordenadores de bajo rendimiento o tablets.

Agente de Copilot en la barra de tareas de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

El sistema modular también permitirá a Microsoft ofrecer un servicio de suscripción de pago con Windows 12, en el que solo las partes básicas y más importantes del sistema operativo sean gratis, y que sea necesario pagar para acceder a las funciones avanzadas, especialmente relacionadas con la IA.

La publicación de estos rumores ha provocado un auténtico terremoto en redes sociales, con muchas acusaciones de avaricia contra Microsoft y de abandonar a los usuarios que acaban de dar el salto a Windows 11 tras abandonar Windows 10.

Dudas sobre la filtración

Sin embargo, otros medios afirman que esta "filtración" es falsa, y que se basa en diferentes proyectos de Microsoft que no tienen relación entre sí o incluso que ya han sido abandonados, como CorePC.

En concreto, Windows Central afirma que según sus contactos en Microsoft, la compañía ahora mismo está centrada en arreglar Windows 11 y en mejorar su reputación, que ha resultado dañada después de varias actualizaciones fallidas y una apuesta demasiado agresiva por la inteligencia artificial.

Según estas fuentes internas, la prioridad de Microsoft se encuentra en eliminar o reducir el peso de las funciones basadas en IA de Windows 11, además de en implementar funciones que los usuarios llevan mucho tiempo pidiendo como la capacidad de mover la barra de tareas como quieran.

Por último, aunque Microsoft ya está pensando en Windows 12, es mucho más probable que el lanzamiento se produzca en el 2027 como muy pronto, pero no con las novedades de la filtración sino como un "borrón y cuenta nueva" para dejar atrás las polémicas de Windows 11.