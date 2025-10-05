Amazon quiere destronar a Shein, AliExpress y Temu con Haul: "La he probado y sí puedes ahorrar en tus pedidos"

Amazon ha anunciado el lanzamiento en España de Haul, su nueva tienda online que nace para rivalizar directamente con los gigantes chinos Temu y Shein.

Esta nueva tienda se centra en productos de un precio muy bajo, como mucho 20 euros, y con unos plazos de envío mayores que los de la tienda normal: menos de dos semanas.

Como ha indicado la directora general de Amazon en España, Ruth Díaz, "innovamos cada día para responder a lo que los clientes quieren y necesitan; y sabemos que encontrar buenos productos a precios muy bajos es importante para nuestros clientes en España".

Otro de los puntos fuertes de esta nueva aplicación, que también tiene página web, es que ofrece envío gratuito en pedidos de 15 euros o más, y los que cuestan menos siempre tendrán un coste fijo de 3,50 euros.

Una de las mayores ventajas con respecto a la competencia es que si se quiere devolver un artículo, se puede hacer de forma gratuita si se hace antes de 15 días.

La app de Haul

Lo primero que hay que saber de la aplicación de Haul es que no existe. Amazon no ha creado una aplicación diferente que tengamos que instalar y configurar.

Al contrario, Haul está dentro de la aplicación de compras de Amazon, disponible para dispositivos iOS y Android. La forma de entrar en Haul es mediante el buscador o los accesos directos.

Haul en la app de Amazon El Androide Libre

Como se ve en la imagen superior, en la parte alta de la pantalla hay un botón con el nombre de la nueva tienda. Si pulsamos nos llevará a una interfaz similar, pero con colores morados muy distintivos.

También podemos acceder mediante el buscador de la app de Amazon, buscando Amazon Haul o directamente Haul. En ambos casos el resultado es el mismo que en el caso anterior.

Una interfaz conocida

Pese a que Haul opera de forma independiente a Amazon, la interfaz es muy similar, lo que supone una ventaja para los usuarios porque ya conocen el funcionamiento de la tienda.

Esto favorece la navegación y hace que las búsquedas, los desplazamientos o la consulta de opiniones sea mucho más rápida y sencilla.

Ficha de un producto en Haul El Androide Libre

La navegación se realiza mediante iconos en la parte inferior, donde podemos ir al Inicio, a las Categorías de productos y a una sección donde se destacan los elementos con mejor precio.

También tenemos un botón para configurar nuestro perfil y, por supuesto, el carrito de la compra. Con todo, la calidad de las imágenes sí que es algo inferior.

Un carrito diferente

Aunque la aplicación sea la misma, Haul funciona de manera completamente independiente a Amazon, incluso con su propio carrito de la compra.

Esto hace que no se mezclen los productos que hemos ido añadiendo en las dos tiendas. Eso sí, hay que tener en cuenta que debemos dar nuestros datos para el paso de la aduana.

Carrito de la compra de Haul El Androide Libre

Aquí es donde se aprecia que la mayoría de los productos que compramos están directamente en China, lo que explica tanto el precio como el mayor tiempo de espera antes de tenerlos en casa.

Con todo, si tenemos crédito en la cuenta de Amazon podremos usarlo aquí, por lo que no deberemos poner obligatoriamente un sistema de pago.

Con todo, si ya compramos en Amazon podemos usar los mismos. La configuración es la misma, al ser la misma app, lo que facilita el uso si aún no nos hemos registrado en las otras tiendas competidoras.

Diferencias y parecidos

Pese a ser parte de la misma corporación (Haul Global se denomina fiscalmente como Amazon Export Sales LLC) hay diferencias entre las dos tiendas. Estas son las principales:

Precios: Haul se enfoca en productos de bajo coste (la mayoría por debajo de 20 euros), mientras que Amazon ofrece un rango de precios mucho más amplio.

Tiempos de envío: Los envíos de Haul suelen tardar de una a dos semanas, mientras que Amazon ofrece opciones de envío mucho más rápidas, incluyendo entrega en el mismo día.

Enfoque: Haul está diseñado para la "compra por impulso" y la búsqueda de ofertas, mientras que Amazon abarca una experiencia de compra más general.

Interfaz: La interfaz de Haul es más visual y simplificada, similar a una red social, mientras que la de Amazon es más tradicional.

Devoluciones: La política de devoluciones de Haul es más estricta que la de Amazon.

Con todo, también hay similitudes, aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de comprar en Haul porque suponen un punto a favor si la comparamos con Temu y Shein:

Ambas plataformas operan bajo el paraguas de Amazon.

Ofrecen una amplia variedad de productos en múltiples categorías.

Se puede acceder a ambas a través de la aplicación móvil de Amazon.

Tienen procesos de pago y carritos de compra independientes.

Cuentan con las garantías y verificaciones de seguridad de Amazon.

Rival directo de Shein y Temu

Lo que más llama la atención cuando estamos en Haul es que la calidad de los productos, pese a solo poder ver montajes y fotos, no parece muy alta. Y es normal.

Esta tienda ha sido diseñada desde cero para competir con Shein y Temu, dos negocios que priorizan, sobre todo, el coste de los productos. Haul hace lo mismo.

Ajustes de la aplicación El Androide Libre

No podemos pensar en Haul como en una manera de comprar lo mismo que en Amazon pero por menos dinero. En ocasiones encontraremos cosas similares, como fundas para móviles, en ambas tiendas, pero no de la misma calidad.

Con todo, si lo que queremos es algo que sea excepcionalmente barato y no hace falta que lo tengamos en uno o dos días en casa, quizás es una forma de ahorrar algo de dinero.