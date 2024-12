WhatsApp quiere que chatees con personas aunque no sepas su idioma mediante un sistema de traducción automática

Uno de los usos que más está impulsando la inteligencia artificial es el de poder traducir y transcribir textos de forma sencilla y rápida. De hecho, Google ya usaba IA en sus sistemas de traducción mucho antes de que este término se pusiera de moda. Pero actualmente se está volviendo algo mucho más común.

Un buen ejemplo es Samsung, que en Galaxy AI no sólo tiene un sistema de traducción simultánea en texto, sino también en llamadas de voz, algo que es muy complicado de hacer en tiempo real. También dispone de un sistema de traducción integrado en WhatsApp, aunque obviamente sólo para sus móviles con Galaxy AI.

Pues bien, Meta quiere que algo similar esté disponible en todos los móviles que tengan instalada la app de mensajería. Para ello ha desarrollado un sistema de traducción de textos, pese a que se especulaba con que podría usar el de Google, y lo ha integrado en la beta de esta aplicación.

Hace unos meses se supo que WhatsApp estaba trabajando en integrar dentro del servicio un sistema de traducción en algunos idiomas. En un principio los idiomas disponibles serían el inglés, árabe, español, portugués (Brasil), ruso e hindi. Además, se permitirá activar la traducción instantánea de cualquier mensaje que llegara en esos idiomas o bien poder traducir uno sin que afecte al resto.

En una nueva filtración se ha visto que WhatsApp está explorando mejoras adicionales a las que ya se conocían antes de hacer pública esta función. Para empezar, podremos no sólo traducir automáticamente los mensajes de chat, sino también las actualizaciones de los canales.

Traducción en WhatsApp El Androide Libre

Además, WhatsApp ha diseñado el proceso de traducción de manera que no tendrá que enviar el mensaje a sus servidores, realizándose la traducción en el propio móvil, por lo que no se rompe la privacidad de los mensajes cifrados. Eso sí, para poder hacerlas deberemos descargar el paquete de cada idioma, lo que aumentará el espacio ocupado por la aplicación.

Pese a todo, la empresa quiere dejar claro que este tipo de traducciones serán indicativas, no precisas al 100%, por lo que no deberemos confiar en ellas para tomar decisiones importantes si es que no entendemos el idioma original. El motivo es que al no conectarse a la red puede que haya ciertas traducciones que no sean tan precisas como las que usan los sistemas en la nube.