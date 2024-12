Google Maps empieza a usar imágenes de cámaras de coches para actualizar las carreteras

La recopilación de datos se ha convertido en algo crítico para muchas de las aplicaciones y servicios que usamos a diario. Las empresas han aprendido a mejorar sus productos usando ingentes cantidades de información, normalmente, proporcionadas por los usuarios. En España Google Maps es un ejemplo de ello, pudiendo informar del tráfico simplemente obteniendo los datos de los móviles de los conductores.

Ahora la compañía californiana va a ir un paso más allá y para tener mejores datos en tiempo real del estado de las carreteras y de su señalización parece que va a colaborar con ciertas empresas para obtener datos desde las cámaras dashcam de los vehículos de particulares. Mediante esos datos podrá mejorar la funcionalidad de Google Maps.

Esto se ha sabido por la actualización de la política de privacidad de Google, pese a que no ha habido ningún anuncio sobre la nueva función. Por el momento el programa utiliza imágenes de dos empresas. Por un lado está Geopost, una empresa de mensajería y por otro Nextbase, el proveedor líder de dashcam en el Reino Unido.

Según informa Android Police, ambas empresas serán las encargadas de proporcionar imágenes de las carreteras del país a Google, que usará esa información para mejorar Google Maps. Por ejemplo, usará las imágenes para comprobar si han cambiado los límites de velocidad en las calles y actualizar su base de datos.

La compañía ha dejado claro que no va a almacenar las imágenes para su futuro uso, y que sólo extrae la información que pueda usar, tras eliminar cualquier rastro de información sensible, como matrículas o caras de personas, y luego procederá a borrar las grabaciones.

Así pues, al menos por el momento, esta iniciativa sólo se ejecutará en Reino Unido, y sólo en colaboración con las dos empresas. En el caso de Geopost, todos los conductores sabrán que las imágenes serán compartidas con Google y en el caso de Nextbase, los usuarios de sus cámaras podrán negarse a que se usen las grabaciones de sus dispositivos.

Queda por saber si esta iniciativa se extenderá a más países o si Google decide que no le compensa, porque pese a poder analizar la información extraída deberá enfrentarse a todo tipo de escrutinios relacionados con la privacidad, y quizás la potencial mejora de Google Maps no le acabe compensando. Quizás la empresa desempolve la idea de usar cualquier móvil Android como dashcam, lo que le daría ingentes cantidades de datos. Amazon tiene una cámara para este uso expresamente, pero no parece que Google vaya a crear un aparato similar.