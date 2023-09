La insólita novedad de Gmail: podrás reaccionar con emojis a los correos que recibas

Mucha gente opta por utilizar Gmail en lugar de gestores de correo de terceros debido a la variedad de funciones que integra, como la traducción automática o la esperada integración de Google Bard para redactar correos. Una de las novedades que se ha descubierto recientemente es que será posible reaccionar a los correos con emojis.

Este tipo de reacciones son algo que ya está integrado en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, además de en redes sociales como Instagram o Facebook. Sin duda, llama la atención que Google vaya a integrarlo también en los correos electrónicos, aunque hay otros gestores de email que también lo hacen.

Aún no se ha anunciado oficialmente esta novedad, sino que ha sido descubierta en la aplicación, por lo que aún puede quedar un tiempo hasta que llegue a la versión estable. Eso en caso de que llegue, algo que no está asegurado.

Reacciones con emojis

Algunos de los mensajes que se envían y reciben a lo largo del día, tanto por apps de chat como por correo electrónico o SMS no necesitan una respuesta elaborada. Hay ocasiones en las que con un emoji, como el de pulgar hacia arriba —o el inverso—, es suficiente.

Esta lógica ha podido llevar a Google a integrar reacciones con emoticonos en Gmail. Estos podrían convertirse en una respuesta rápida y corta para confirmar a la otra persona que has leido su email, pero sin ir más allá, y seguramente mucha gente los utilizaría de acabar llegando. No está claro cuáles llegarían en primer lugar, puesto que suele ser una selección de ellos, no el catálogo entero. Se espera que utilicen el diseño de Google.

El diseño de los emojis será el de Google

El filtrador AssembleDebug ha compartido parte del código de la aplicación en el que se puede comprobar que la compañía incluso ha elaborado una guía de uso para aclarar a los usuarios como se utiliza. Por ejemplo, no se podrán emplear estas reacciones en correos cifrados o en aquellos que hayan sido enviados a un grupo grande de personas.

Igualmante, tampoco será posible reaccionar con un emoji más de un determinado número de veces ni añadir más de 20 reacciones a la misma cadena de correos. Habrá que esperar a que Google decida llevar esta funcionalidad a la versión estable para comprobar su funcionamiento y utilidad.

