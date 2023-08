Esta es la acción en Gmail que vas a tener que hacer siempre que accedas a estos ajustes

Google se está poniendo bien estricta con algunas medidas, como las relacionadas con el borrado masivo de cuentas de Gmail, o la que acaba de integrar ahora mismo en su app dedicada al correo electrónico. Y es que debido a que los estafadores cada vez son más sofisticados en sus métodos, Google está desplegando una nueva medida de seguridad para algunas acciones que se realizan en Gmail en España.

Activar la verificación de dos pasos es una de las acciones imprescindibles para mantener bien cauta la cuenta de Gmail ante esos usuarios que perpetran todo tipo de acciones para hacerse con los datos sensibles, pero ahora Google va a implementar una nueva medida para que Gmail verifique la sesión antes de crear o editar nuevos filtros, añadir una dirección reenvío o modificar el acceso a los datos IMAP.

Si la sesión se considera como una en riesgo, el usuario recibirá un mensaje que le obliga a verificar su identidad. Para ello se debe de contar con el código de autenticación de dos factores o confirmar el inicio de sesión desde un dispositivo de confianza para verificar que es el usuario el que quiere acceder a esa serie de modificaciones en los ajustes para IMAP o los filtros.

En el caso de que la verificación no se realice, Google enviará de inmediato una notificación de alerta crítica de seguridad a los dispositivos de confianza del usuario. Si por lo que fuera no se ha realizado ningún cambio, se ha de pulsar sobre 'No' en la opción de seguridad de alerta para así salvaguardar la cuenta de Gmail.

La compañía tecnológica estadounidense lo ha anunciado desde su blog Workspace según Android Police, y mantiene que la nueva medida de seguridad para este tipo de acciones se está desplegando tanto para las cuentas personales de Google como las de Workspace. El despliegue estará listo en las próximas semanas.

Esta novedad va a la par que otra de las medidas impuestas por Google desde mayo de este año y que ya se puede utilizar desde hace unos días. También actualizó el API Safe Browsing para detectar y avisar de sitios web maliciosos que el usuario pudiera visitar en algún momento, por lo que se está poniendo bien firme para implementar en sus plataformas y servicios todas las medidas necesarias para poner a buen recaudo la seguridad y privacidad del usuario en España. Una acción integrada hoy mismo que a bien seguro será bien recogida por todos los usuarios en España que utilizan su cuenta para fines profesionales.

