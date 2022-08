Instagram ahora te ofrece otra manera de compartir imágenes con cualquiera

No es ningún secreto que Instagram no para de moverse y lanzar novedades, algo que en ocasiones puede hacer como respuesta a los movimientos de sus competidores. Ahora no parece ser el caso, ya que su última novedad es la posibilidad de compartir publicaciones mediante un código QR.

La compañía lanzó hace años la posibilidad de compartir tu perfil y tu nombre de usuario también de esta manera, por lo que era de esperar que en algún momento la app permitiera esto.

Como sucedía a la hora de compartir tu perfil en la red social, al código QR no le faltan colores ni florituras, y además es ligeramente personalizable, y puedes elegir entre envíarlo por mensaje o enseñarlo en persona.

Ya puedes compartir publicaciones de Instagram con código QR

Compartir QR con foto de Instagram El Androide Libre

En Instagram existen muchas formas para compartir fotografías con otras personas, y ahora se ha añadido una nueva manera, ya que además de enviarla por mensaje directo o compartir el enlace con otras aplicaciones, puedes crear un código QR que dirija directamente a esta imagen o vídeo. Para hacerlo solo tienes que seguir estos pasos:

Ve a la publicación que quieras compartir.

Pulsa en Compartir.

Selecciona Código QR.

Guárdalo en tu galería y envíalo o enséñalo.

Igual que sucedía a la hora de crear códigos QR para compartir un perfil, a Instagram le gusta presumir de diseño, y por ello el código QR es algo variopinto, con el propio logo de la red social en las esquinas y el centro, e incluso con la posibilidad de personalizar el degradado de color que quieres utilizar en el QR.

Compartir foto de Instagram con código QR El Androide Libre

Podrás enviar este como imagen por tu aplicación de mensajería preferida, o bien enseñárselo a otra persona a través de la galería de tu móvil, que es donde se guardará este código.

Esta funcionalidad, según recoge TechCrunch, ya está disponible para muchos usuarios alrededor del mundo, por lo que solo es cuestión de tiempo que puedas utilizarla en tu móvil para compartir vídeos y fotos subidos a la red social.

Como sabes, necesitarás otro móvil o la aplicación de Google Lens para poder leer este tipo de códigos y que te lleven a la publicación en cuestión.

