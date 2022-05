No has roto WhatsApp: qué son los emoticonos que aparecen cuando pulsas un mensaje o foto

Escribir sobre tecnología implica estar al día no sólo de los nuevos modelos de móviles y otros aparatos, sino también de las novedades de las aplicaciones que usamos en el día a día, como Google Maps. Pero eso no es lo normal, y mucha gente se extraña de cosas que otros damos por descontadas.

En la última semana han sido varias las personas que me han preguntado por unos emoticonos que han aparecido de repente en su WhatsApp y dudaban de si habían activado algo por error.

Dejar pulsado un mensaje o foto ahora muestra emoticonos

Los emojis en cuestión son los que aparecen en esta imagen, y seguro que muchos de vosotros ya sabéis qué son. Para los que no lo sepáis, son las nuevas reacciones a los mensajes.

Así se usan las reacciones El Androide Libre

Básicamente permiten mandar un emoticono sin tener que escribir propiamente un mensaje, como se hacía hasta ahora. Tenemos seis disponibles, pero en el futuro habrá más. De hecho, es posible que podamos usar cualquiera en este tipo de reacciones.

No se pueden quitar

Esas personas que me consultaron me preguntaron cómo podían quitar esa acción, ya que no lo querían tener. Mucho nos tememos que no es posible desactivar las reacciones. Ahora están llegando a todos los usuarios y WhatsApp no permite ocultar las nuevas funciones.

Reacciones en WhatsApp El Androide Libre

Es cierto que se pueden obviar, pero la verdad es que pueden llegar a ser útiles, aunque a algunos les choque que aparezca el nuevo menú.

Pensad en ellas como en el "Me gusta" de Instagram o Facebook. No es obligatorio usarlo, pero está ahí por si un día os hace falta.

Lo que sí podemos quitar son las notificaciones de esas reacciones cuando otras personas las realicen sobre nuestros mensajes. Se desactiva en Ajustes -> Notificaciones -> Notificaciones de reacciones.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan