Google Maps calculará por ti el coste total de todos los peajes de la ruta que tomes con tu vehículo

Google Maps no para de recibir cambios y el próximo y notorio será la capacidad de mostrar el coste total de todos los peajes por los que pases con tu coche en tu ruta hacia tu destino final, como puede ser esas vacaciones esperadas en verano. No solamente se quedará aquí Maps, sino que incluirá las señales de tráfico y de stop para que no te pierdas ni una cuando uses su modo de navegación.

Google Maps para Android te mostrará el coste total de tu viaje

Y es que hoy mismo la gran G, vía Android Police, ha anunciado para Google Maps una serie de novedades que mejorará la experiencia de viaje cuando tengamos la posibilidad de calcular el coste total de todo peaje por el que crucemos con nuestro vehículo. Es decir, que en esa ruta que calculará en el previo te indicará cuantos euros tendrás que soltar en total.

Google Maps calculará la ruta con el precio total de sus peajes El Androide Libre

La verdad que a veces es un poco lío echar cuentas, y aunque gracias al sistema de pago por tarjetas no nos pilla con tanta sorpresa, para el que use el dinero en efectivo, como no tengas suelto suficiente, se puede pasar un poco mal.

Será en este mismo mes cuando Google Maps mostrará el precio estimado de los peajes por los que pases en tu ruta, al extraer esta información de las mismas autopistas, así que será bien fácil hacerse una idea del coste total del viaje; sin contar la gasolina, y más cuando está por las nubes.

Google Maps El Androide Libre

Como no, esta app de Google permite evitar autopistas o autovías de peaje, pero para aquel que no le importe, o porque simplemente quiera llegar antes a su destino, podrá calcular el coste total de todos los peajes.

En una primera fase esta novedad estará presente en Estados Unidos, Indonesia, India y Japón para que llegue a más países. Esperemos que podamos disfrutar de la misma aquí en España para este mismo verano.

Señales de tráfico y de stop

Si ya Google Maps incluyó los semáforos el año pasado, ahora da un paso hacia delante al mostrar más información detallada con las señales de tráfico y de stop. Es decir, que veras un icono de una señal de stop en Google Maps en la ruta que estés tomando.

Las señales de tráfico El Androide Libre

Otras novedades serán la inclusión de islas, formas, medianas y más para que Maps ofrezca todos los detalles que nos permitan conducir y navegar por su gran aplicación de mapas.

De momento esta función estará disponible en algunas ciudades, así que estaremos atentos para anunciar su llegada aquí en España para que las ciudades más importantes disfruten de su experiencia.

