De camino Sancho al castillo del duque (Quijote, II, 55), se le hace de noche, y buscando cobijo caen su rucio y él por una sima “honda y escurísima”. No resulta tan grave el percance, sin embargo, como al escudero se le figuraba, pues al poco de iniciar la caída un saliente los acoge. Sancho, “viéndose bueno, entero y católico de salud, no se hartaba de dar gracias a Dios Nuestro Señor”.

Es este uno de los 2403 fragmentos de la creación cervantina que aparecen citados en el asombroso Diccionario de autoridades con que la Academia se estrenó hace exactamente tres siglos. El texto ilustra o “autoriza”, en el correspondiente artículo, una peculiar acepción de católico que viene definida con los adjetivos “perfecto, sano y cabal”, que es, en efecto, como Sancho, con alivio, comprueba hallarse.

Es interesante lo que Autoridades añade tras aquellos adjetivos: “Es término del vulgo, o usado en conversación familiar”, lo que sitúa bien el vocablo en un nivel de lengua (popular) y un nivel de habla (informal, coloquial): los de Sancho, justamente, el rústico conversador por excelencia. El pasaje del Quijote citado no está puesto en labios del escudero, pero sin duda refleja sus pensamientos.

Claro que no mucho después, cuando, rescatado de la sima y reanudadas las aventuras con su amo, sean arrollados por un tropel de toros bravos, quedará él “molido”, “espantado don Quijote, aporreado el rucio y no muy católico Rocinante” (II, 58). Y este texto nos interesa aún más, pues ya Covarrubias, al consignar tal valor de católico en el Tesoro de la lengua castellana o española (1611), se había percatado de que la construcción negativa le era consustancial: “no estar católico” se usaba por “no estar sano”, no tener “entera salud”.

Lo confirmó el diccionario académico en 1780: “Comúnmente se usa en la frase no estar muy católico”. Es la bien conocida que da título a este artículo. Estamos ante un cliché fraseológico sintácticamente fijado, ante un genuino ejemplo de “frase hecha”. Y siempre, insistamos, en construcción negativa. El primero de los dos textos cervantinos citados (el de Sancho caído en la sima) sería excepcional. Hoy quien se encuentra bien de salud no dice que está católico, ni poco ni mucho.

El empleo de tal fórmula debe de haber caído en picado. ¿Es imaginable en boca de un joven de hoy, en nuestra secularizada sociedad?

Asimismo, la presencia en la frase del adverbio muy, y no de otros, se diría obligada. Sí puede, en cambio, ceder el verbo estar su sitio a encontrar(se): “Tampoco yo me encuentro muy católico”, pone Delibes en boca del don Eloy de La hoja roja (1959).

El empleo de tal fórmula debe de haber caído en picado. ¿Es imaginable en boca de un joven de hoy, en un país aconfesional y en nuestra tan secularizada sociedad?

El Diccionario fraseológico de Seco, además de un ejemplo de Félix de Azúa en que católico está referido a persona (“Últimamente no se encuentra muy católico; dolores musculares, decaimiento, la edad”, de Diario de un hombre humillado, 1987), cita otro de Carmen Martín Gaite en que está referido a cosa (“–Que qué tal día hace. –No está muy católico. Mejor que coja la gabardina”, de Fragmentos de interior, 1976).

En francés encuentro que pas très catholique puede significar ‘sospechoso’, ‘no confiable’. El italiano y el portugués no parece que tengan una frase similar a la española. Sí el catalán: Avui no estic gaire catòlica es el ejemplo que ofrece el diccionario del Institut d’Estudis Catalans. Y el Diccionari català-valencià-balear de Alcover y Moll cita un texto llamativamente temprano, de 1494, en que, de alguien que se ha dañado un brazo a consecuencia de una caída, se nos dice que “encara no resta catòlich”.

Para Luis Mateo Díez.