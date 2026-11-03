En el Pavillon de Breteuil en Saint-Cloud, Francia, hay una cámara acorazada con condiciones ambientales controladas. Allí se custodia, entre otras cosas, una barra de acero iridiado que mide, exactamente, la diezmillonésima parte de un cuarto de meridiano o, lo que es lo mismo, un metro.

Esa barra, conocida como “metro patrón”, se fabricó en 1875 con el razonable propósito de unificar una medida de longitud a la que todas las personas pudieran referirse independientemente de quiénes fueran, de dónde estuvieran, de sus opiniones, preferencias o creencias.

Esa barra metálica ejemplifica bien el modo referencial que tenemos de relacionarnos con el mundo y sus asuntos al valernos de marcos consensuados que nos facilitan las cosas para no tener que derrochar nuestras energías en acordar, persona a persona y cada vez, cuánto mide algo, cuánto pesa, cuánto cabe, cuánta temperatura o cuánto dinero cuesta.

En las sociedades capitalistas que, de una u otra forma, son ya casi todas las sociedades del mundo, el dinero se ha convertido en el metro patrón por excelencia. Con esa misma referencia podemos medir desde cuánto cuesta un kilo de patatas a cuán profundo es el sufrimiento causado a la víctima de un accidente laboral, por citar dos realidades conceptualmente distantes.

El dinero también es, en cierta manera, un indicador de lo que la sociedad considera relevante. Hemos aceptado con naturalidad, por ejemplo, que un futbolista profesional gane veinte, cincuenta veces más que un maestro, siendo el trabajo del primero perfectamente prescindible y el del segundo, esencial.

Quizá algún día los trabajos culturales puedan escapar del patrón emocional para reunirse en un digno patrón material

Esta contraposición, naturalmente, está sesgada porque no tiene en cuenta dinámicas propias del mercado como la oferta, la demanda o la rentabilidad inherente de cada una de esas actividades. Mientras el futbolista genera dinero, puestos de trabajo y beneficios en una amplia variedad de sectores, todos ellos beneficios muy concretos, el maestro colabora con la consecución de un objetivo más difícilmente mensurable como es el de la formación intelectual y humana de los ciudadanos.

Soy escritor y los beneficios de mi trabajo son, como los del maestro, difícilmente mensurables. Mi ámbito profesional es el sector cultural que también tiene dinámicas propias que lo particularizan y, en algún caso, lo distancian de esos otros ámbitos.

En la cultura, al menos en la escritura de novelas, se da lo que Remedios Zafra, seguramente la pensadora que más ha reflexionado sobre la condición del trabajador cultural en España, llama capital simbólico.

Ese capital sugiere que, dada la particularidad del desempeño literario, su carácter vocacional o el deseo de quien lo ejerce, es posible escapar de la referencia al patrón dinero ya que lo que procede es un marco de referencia emocional, no material.

Así las cosas, es muy habitual recibir invitaciones para viajar a tal o cual sitio, departir con lectores o debatir en mesas redondas, impartir charlas, talleres y hasta conferencias sin el ofrecimiento de una contraprestación económica porque quien invita, quizá obnubilado por tanto capital simbólico, ni llega a considerar esas actividades como parte de un trabajo.

Lo más interesante, a mi parecer, de la instauración del metro patrón es que reemplazó los dispares sistemas de medidas basados en la muy variable biometría (pies, codos, pulgadas, brazas, etc.) por un sistema único referenciado a un cuerpo común e indiscutible: la Tierra y sus dimensiones.

Quizá algún día todos los trabajos culturales, los que sean, puedan escapar del satisfactorio pero precario patrón emocional para reunirse, con las demás profesiones, en un digno patrón material.