Todo empieza no entendiéndose. Y todo acaba también de la misma forma. Todo empieza siendo una criatura informe sin lenguaje; y todo acaba con una muerte o un final del que siempre nos quedan algunos nudos, rastros o recuerdos que nos sorprenden, emociones que nos asaltan cuando menos lo esperamos.

Una letra manuscrita en un papel guardado en un cajón o un gesto que imitamos inconscientemente de alguien que ya no está o una voz que tenemos miedo a olvidar sirven como recordatorios de que hay mucho más. Y aun así creemos que la vida es una cosa que tiene un principio y un final. Y ya está.

Nos hemos convencido, a base de repetición, de que podemos contarnos y contar el mundo de forma lineal o perfectamente estructurada. Creamos y creemos en la introducción, el nudo y el desenlace y en sus alteraciones de diversa variación y subversión. Interpretamos por qué hacemos algo como respuesta a otro algo que nos sucedió previamente, quizás teñido de experiencia traumática o, con suerte, de alegría eufórica.

Suponemos que la ficción es simplemente un mundo donde volcar la explicación, la claridad, aquello que debería ser. Pero nunca podemos entenderlo todo del todo: ni a nosotros mismos, ni aquellos a quienes amamos, ni el mundo que pisamos.

Nuestro punto de vista está acotado por nuestra posición social y cultural. Dónde nací, cómo fui educado, qué ideas se dispersaron a mi alrededor y qué creencias pululaban por los aires determinan lo que creo saber. Y mucho más profundamente dibujan mis desconocimientos: qué miradas me estoy perdiendo, qué sensibilidades estoy dejando de alcanzar, qué vidas me parecen más insignificantes. La existencia implica la ignorancia de muchas otras existencias. El qué hacemos con estas ignorancias posee implicaciones de carácter político, ético y moral.

Podríamos, por un lado, ignorar nuestras ignorancias. Darnos una palmada en el pecho, autoconvencernos falsamente de que teníamos razón, que las otras existencias y sus perspectivas son secundarias. O podríamos, por otro lado, aceptar nuestra posición de ignorantes y estar abiertos a que esas otras experiencias nos toquen, nos conmuevan y nos muevan.

La primera opción es el auge de la afirmatividad, de las cosas como son, de la pobreza intelectual y el pudrimiento de lo político. La segunda comprende el movimiento, la posibilidad de que los demás nos modifiquen.

Nuestra finitud es alegremente espantosa. Nuestros límites son extrañamente exactos. Y, sin embargo, nos empeñamos en transformar lo extraordinario y lo complejo de la vida en algo fácilmente capturable. Existe una necesidad y una exigencia a tener que entenderlo todo, a enunciar las cosas claras.

Aquellos que afirman, desde perspectivas totalitarias, captar una ordenación del mundo exacta cierran la posibilidad de la diversidad de las existencias. Niegan una de nuestras mayores certezas: que, al principio y al final, todos somos grandes ignorantes.

Llegó la era de la duda, de cuestionar por qué las cosas son como son y por qué no podrían ser de otra forma. Esta duda, que tiene mala prensa en este mundo urgente y capitalista en el que vivimos, es la forma básica y central del pensamiento. También es generosa: aceptar que no sabemos, pero que querríamos saber más.

Hay algo que solo podemos llegar a sentir si bordeamos el entendimiento, yendo hacia el misterio. Hay algo más humano ahí, en ir en contra de la afirmatividad. Porque todo empieza no entendiéndose y todo acaba siendo distinto a cómo lo esperábamos. Llegó la era de la duda, de hacer saltar por los aires los cimientos que hemos repetido una y otra vez que eran los únicos posibles con los que montar un mundo.