Juan Abarca Campal y Carmen Cidón son dos científicos de consolidado prestigio que fundaron el grupo hospitalario HM Hospitales, reconocido como uno de los más importantes y prestigiosos de Europa.

Hijo de los fundadores de HM Hospitales, Juan Abarca Cidón se ha acreditado como un médico de sólida formación, un abogado serio, un empresario de éxito y un notable escritor. Ayudado por su hermana Carmen y por su familia, el doctor Abarca Cidón preside desde hace diez años HM Hospitales, así como varias instituciones médicas de gran relieve en la vida española.

Conoce a fondo la situación de la sanidad española y sus artículos en diversos medios de comunicación despiertan siempre el interés general. Desde un puesto clave, asistió el doctor Abarca a la explosión de la Covid. Y siguió su desarrollo y su atroz incidencia en la vida española.

Pedro J. Ramírez presentó su libro Cuando todo se tambalea (Ediciones Deusto), que es una crónica científica de la epidemia oficializada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del año 2020. Desde entonces, el doctor Abarca flanqueó el desarrollo de la enfermedad. “A partir del 11 de marzo de 2020, el relato dejó de marcar horas. Solo marcaba vidas”.

A pesar de que la epidemia contagió a centenares de los profesionales que trabajaban en HM Hospitales, el doctor Abarca decidió hacerle frente sin preocuparse de gastos ni esfuerzos. Estableció protocolos médicos audaces para enfrentarse con la pandemia y con la tensión creada en su entorno.

El presidente de HM Hospitales relata en un libro su experiencia durante la pandemia de la Covid: una crónica científica de la epidemia

Invadidos los hospitales por el virus, el doctor Abarca puso en marcha todos los medios, económicos y sanitarios de que disponía. Y lo hizo con una entrega absoluta, casi heroica, protegiendo, por un lado, a los que protegían y, por otro lado, a la larguísima caravana de los afectados por la epidemia. La guerra podía perderse, pero los HM Hospitales se fajaron en una lucha que no tenía fin y que a todos agotaba. Extenuados a veces, sin suministros otras, insuficientes los respiradores, la incertidumbre zarandeó a todos los científicos.

Juan Abarca, en su libro Cuando todo se tambalea, relata la sucesión de acontecimientos y además los analiza profundamente con el fin de que su entorno supiera cómo responder a cualquier repetición de la pandemia Covid o de otros virus. El libro de Juan Abarca carece de desperdicio y se lee como una novela de terror. Solo que la Covid no era una novela, sino una epidemia atroz que segaba vidas y esperanzas, “el infierno en la tierra”.

Llegó el fin del pico de la curva y se estrenó la luz al final del túnel. Se redoblaron los esfuerzos, a pesar de que la inquietud económica que, desde el principio, no importó nada al doctor Abarca comenzó a avanzar. La Covid se convirtió en columna vertebral de la crisis, como afirmó Pedro J. Ramírez en la presentación del libro, cuando citó La peste, de Albert Camus.

(Recuerdo que el inolvidable Luis Calvo me envió a París a hacer una entrevista al nuevo Nobel de Literatura en su casa situada en uno de los barrios más conocidos de la capital francesa. “Pero usted como anticristiano…”, le dije durante la conversación y me replicó: “No soy anticristiano. Soy pagano. Y cada vez me interesa más el Cristo que dijo a la pecadora: Yo te perdono”).

En su diario de la resistencia, Abarca subraya el principio de la desescalada. La guerra atroz se podía ganar. Y así fue. El “gran torrente”, como calificó a la Covid el doctor, empezó a rendirse.

El libro, ciertamente apasionante, concluye con unas “lecciones para la próxima vez”. Duras palabras, por cierto, contra las trabas burocráticas, pensadas para entornos estables, pero no para situaciones de emergencia. Y una reflexión final del científico que se batió contra la epidemia desde la presidencia de HM Hospitales: “En medio de la trinchera, entre el horror, el dolor y un miedo que solo estaba en nuestra cabeza porque el corazón estaba con los pacientes y mis profesionales, nunca me sentí ni más útil ni más vivo”.