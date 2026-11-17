Cuando eres niño el mundo se divide entre buenos y malos, y yo siempre preferí a los malos. Al menos cuando veía mis dibujos animados. Los buenos eran siempre virtuosos pero también aburridos: demasiado parecidos a ese niño obediente y bondadoso en que mis padres querían convertirme.

Los malos, en cambio, me parecían carismáticos, excéntricos, apasionados. Tenían deseos genuinos, con los que cualquiera podía identificarse. Eran auténticos revolucionarios, que venían a subvertir el orden establecido, y por eso en cada episodio yo acababa deseando que al final, por una vez, ganaran. También me daban miedo, claro. Pero ese miedo era un abismo que me fascinaba: quería estar junto a ellos y comprender cómo un mundo al margen de las reglas de los adultos era posible.

Crecí. Como muchos niños que dejan de ser niños, fui descubriendo que el Mal Absoluto no existía. Que la historia la contaban los vencedores. Que una serie contada por Skeletor probablemente retrataría a un He-man muy distinto del que conocíamos. No dejé de creer en el mal, pero me obsesionó encontrar sus motivos: no para disculparlos, sino para entenderlos. Un Mal que puede comprenderse parece un poco menos Mal. Digamos que pierde su mayúscula: es solo mal.

Y así, cuando estudiando Historia me especialicé en el nazismo, me sentí muy afín a todas las explicaciones que situaban su origen no en la perversión moral sino en la estupidez, en la ignorancia, en la desesperación. En la mediocridad, también: de todas, la teoría de la banalidad del mal de Arendt era mi favorita.

Incluso acuñé mis propias interpretaciones. Recuerdo haber dicho o escrito en alguna parte que, a mi juicio, el mal era casi siempre un problema de imaginación. De falta de imaginación. Algunas personas, aquellas a las que imprecisamente llamamos malvados, sencillamente carecen de la imaginación suficiente para comprender las consecuencias de sus actos.

Quizá sea optimista creer que detrás de cada acto perverso hay un sofisticado edificio conceptual y moral

Pienso o pensaba en Himmler, quien en cierta ocasión casi se desmayó cuando los sesos de un ejecutado mancharon su bonito uniforme de gala. Uno de los testigos sugirió que tal vez era la primera vez que Himmler veía un muerto. Esa paradoja –el hombre que ordenó la ejecución de varios millones de seres humanos nunca había visto un muerto– me fascinaba. ¿Acaso no habría sido más piadoso un Himmler a quien todas y cada una de las veces le hubiera tocado apretar el gatillo?

Últimamente, sin embargo, me he sorprendido preguntándome si esa idea tan consoladora en la que llevo creyendo décadas –los actos malvados surgen casi siempre de una carencia o un malentendido– no habla más bien de mi propia incapacidad para comprender el Mal: esta vez sí, con mayúsculas.

A veces me parece reconocer en el mundo real auténticos villanos, que no se diferencian tanto de aquellos que me sedujeron y horrorizaron en mi infancia. Por supuesto podemos tratar de entender las razones que motivan sus crímenes, pero quizás es un optimismo mío creer que detrás de cada acto perverso hay un sofisticado edificio conceptual y moral, y no un simple placer en el sufrimiento ajeno.

Me pregunto incluso si no es el Mal, sino el bien –con minúsculas– quien tiene un problema de imaginación: si no nos faltará perspectiva para comprender la magnitud de la perversión de ciertas personas, y si no será esa ceguera una de las condiciones que hacen que el Mal salga tantas veces impune. “El mejor truco realizado por el Diablo fue convencer al mundo de que no existía”, dice Keyser Söze en Sospechosos habituales. Y tal vez no se equivoca.