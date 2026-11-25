Empujado casi por la presión de tantas y tan vivas recomendaciones, sumadas a las críticas excelentes, venzo mis aprensiones y me resuelvo a ver finalmente Un poeta (2025), del colombiano Simón Mesa Soto.

Qué película extraña. Y qué extraño, también, que haya cosechado un éxito tan unánime. No porque no se lo merezca (la película es, en efecto, soberbia: divertida, conmovedora y dolorosa a la vez), sino porque no deja de asombrarme que un material tan sórdido, tratado por Simón Mesa con tanto y a ratos tan repelente verismo, haya podido ganarse ya no digo el aplauso sino el interés de tantos espectadores.

Antes de escribir estas líneas he procurado documentarme un poco sobre Simón Mesa (Medellín, 1986) y no detecto en su trayectoria ningún vínculo especial con el mundo de las letras. Es un hombre de cine, con formación y trayectoria de cineasta. Tanto mayor es mi sorpresa ante su capacidad para recrear la miseria y el patetismo de la vida literaria, de su fauna, de sus rituales. Que, por lo que veo, son los mismos en Medellín que en Quito, Santiago de Chile, Ciudad de México o Barcelona.

Esas apretujadas mesas de presentación, con apenas un puñado de asistentes entre el público; esa manera tan fatua de hablar ante cuatro gatos como si se estuviera ante una asamblea multitudinaria; esa condescendencia con que los periodistas televisivos tratan a los letraheridos, solo superada por la que emplean sus eventuales patrocinadores; esa inflada retórica humanista con que se envuelve la ansiedad y la picaresca para obtener subvenciones y apoyos; esa triste épica del fracaso, esa penosa dramaturgia de la mediocridad… Todo transido por ráfagas de auténtica fe en las bondades de la literatura, por una a menudo heroica –cuando no trágica– dedicación a ella.

Me pregunto cuándo demonios ha tenido Simón Mesa ocasión y tiempo para observar tan cruda y agudamente todo esto, todos esos personajes que al lector se le pueden antojar caricaturescos pero que son fiel reflejo de muchos demasiado reales. La lente satírica y el humor negro apenas deforman aquí su objeto. No hace falta, pues ya por sí solo resulta suficientemente lamentable y grotesco.

'Un poeta' es una película soberbia: divertida, conmovedora y dolorosa, pero me asombra que un material tan sórdido haya podido ganarse el interés de tantos

Dado que una certera crítica de Juan Sardá y una columna de Laura Chivite ya dieron cuenta en su día, en esta misma revista, de la película, estrenada a comienzos de la pasada primavera y vista ya –me imagino– por una buena parte de los lectores, me abstengo de dar detalles sobre ella. Sí quiero, en cambio, subrayar un aspecto crucial de Un poeta que constituye a mis ojos su principal acierto. Me refiero al personaje de Yurlady (interpretado por la actriz Rebeca Andrade), la joven alumna que escribe poemas y reflexiones en un esmerado cuaderno ilustrado con preciosos dibujos.

Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos), su profesor, poeta fracasado, descubre en ella un talento inusual y se empeña en introducirla en la carrera literaria, haciendo oír su voz allí donde puede ser apreciada. Yurlady, sin embargo, no se muestra en absoluto convencida, y mucho menos ansiosa, de salir de su anonimato. De hecho, recibe con incomodidad la admiración por sus escritos que le manifiesta su profesor, y se deja arrastrar con timidez y fastidio por su generoso entusiasmo.

Simón Mesa capta muy bien la condición a menudo autosuficiente de una escritura a la que le basta satisfacer unos impulsos que no aspiran a ir más allá de la privacidad. Ilustra muy bien la floración íntima, por así decirlo, de un talento que se sustrae a la vista y al disfrute de los demás.

Tendemos a cultivar una concepción económica de ese talento, al que le exigimos que se luzca, que se “amortice”. Pero por qué no derrocharlo, qué desperdicio puede haber en aquello que de todos modos emerge y se cumple, sin ambición alguna de notoriedad.