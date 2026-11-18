Con motivo de reseñar El año que viene en Tánger, en 1998, escribí que esta novela levantaba ella sola, en la narrativa española, “toda una provincia literaria”, un territorio propio provisto no solo de una sentimentalidad sino también de una lengua notoriamente excéntricas. Y es que sentimentalidad y lengua se despliegan, en el caso de Buenaventura, conforme a un eje algo desplazado respecto al de la tradición en que se encuadran.

La razón debe buscarse en la circunstancia de que Ramón Buenaventura nació en 1940 en la que se conocía como Zona Internacional de Tánger, una entidad administrativa desaparecida en 1956 y que constituyó, en el marco cultural del franquismo, una excepcionalidad, una zona franca.

Haberse criado en “aquel Edén políglota y multicultural y triplemente religioso”, a la vez tan cerca y tan desentendido de la caspa del régimen durante sus años más oscuros, parece que proveyó a Buenaventura –quien desembarcó en Madrid a los 18 años– de ciertos anticuerpos que lo han mantenido a él y a su literatura inmunes a según qué quejumbres, qué agravios, qué búsquedas, qué militancias también, qué retóricas, qué fugas, qué tardíos deslumbramientos que compartieron la mayor parte de los miembros de su misma franja generacional.

Por esta misma razón, también su trayectoria poética dibuja, en el panorama de la poesía española, toda una provincia singularísima de la que por fin levanta acta y deja rotunda constancia pública y material un bello e imponente volumen recién publicado por Ultramarinos.

Maktub (‘Está escrito’). Poesía 1956-2026 se titula el volumen, que reúne la práctica totalidad de la poesía publicada de un modo u otro por Buenaventura en el transcurso de las últimas siete décadas. Digo “de un modo u otro” porque, a partir del año 1992, en que se publicó Teoría de la sorpresa, libro con que clausura en cierto modo su recorrido público como poeta, la poesía de Buenaventura ha circulado de manera digamos no convencional, ya sea amparada en la personalidad de un personaje de novela (León Aulaga, el inolvidable protagonista de El año que viene en Tánger), en una sustanciosa antología (Tal vez vivir, seleccionada y presentada por Isabel Giménez Caro) o en el “librillo” de WordPress que el autor mantiene activo desde hace años y en el que ha venido volcando casi todos sus papeles.

Bienhumorada, sensual, lúdica, refinada, nostálgica, insolente, la poesía de Buenaventura aquí reunida revela un hilo suelto de nuestra tradición

Me siento muy ufano de haber contribuido a la publicación de Maktub. Su escrupuloso editor, Unai Velasco, también poeta, antepone al volumen una experta nota en la que traza y documenta muy bien la trayectoria de Buenaventura, saludada en su arranque con justificado entusiasmo (“un camino poético de primer orden que debería hacer reflexionar a muchos”, escribió José María Guelbenzu).

Sus sintonías y divergencias respecto a los rumbos de los más conspicuos “novísimos” podrían ser materia de un enjundioso y revelador estudio en el que cabría reconocer el signo de “la inflexión estética y sociocultural” que, como observa Velasco, se estaba produciendo en España cuando Buenaventura irrumpió con “desbocado brío […] en la frágil cristalería narcisista de la literatura” (Julio Llamazares). Cómo esperar que un ímpetu como el suyo se adaptara al paso de lo que vino a continuación.

Hay muchos motivos para saludar este libro como un verdadero acontecimiento. Como una reparación, también, que para muchos constituirá un gozoso descubrimiento.

Bienhumorada, sensual, lúdica, refinada, nostálgica, aventurera, insolente, derrochadora, caprichosa, juerguista, inesperadamente sentenciosa, la poesía aquí reunida revela un hilo suelto de nuestra tradición que, susceptible por fin de ser convenientemente ovillado, hace resonar en el duro oído español ecos mezclados de Quevedo, de Byron, de Rimbaud, de Nicanor Parra, de las más arrojadas vanguardias, del rock, del jazz, de la música y la cultura pop, todo servido, con admirable dicción, en una lengua riquísima, casi sincrética, que a ratos baila y literalmente estalla a ojos del lector.