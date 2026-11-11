Dos semanas atrás, hablándoles de Seis miniaturas sobre la verdad, un librito de Clemens J. Setz recién publicado por H&O, mencionaba una conferencia que este impartió en 2019 en el acto de apertura de las Jornadas de Literatura en Lengua Alemana que se celebran anualmente en Klagenfurt (Austria). En el marco de estas jornadas se conceden cada año varios premios literarios, entre los que destaca el prestigioso Premio Ingeborg Bachmann, muy popular debido al peculiar procedimiento conforme al cual se otorga.

Vale la pena darlo a conocer en España, sobre todo en esta temporada del año en que aquí llueven todo tipo de premios, tanto institucionales como comerciales, unos y otros siempre bajo sospecha de concederse conforme a mecanismos y criterios más que dudosos, cuando no netamente objetables.

El hilo central de las jornadas de Klagenfurt, creadas en 1977 y convertidas entretanto en uno de los puntos de encuentro y debate más importantes de las letras alemanas, es la competición por obtener el mencionado Premio Ingeborg Bachmann, cuya dotación actual es de 30.000 euros. Durante tres días, catorce autores previamente seleccionados leen, frente a un jurado compuesto por siete destacados críticos literarios, sendos textos en prosa inéditos, cuya duración no puede exceder los 25 minutos.

La lectura es retransmitida en directo por televisión y plataformas digitales de la cadena pública austriaca (ORF). Inmediatamente después de cada lectura, el jurado debate en vivo sobre el texto en cuestión. Lo hace durante un máximo de media hora, frente al público. El autor, presente, no puede intervenir, y debe escuchar en silencio juicios y análisis a veces feroces sobre lo que él mismo acaba de leer.

Concluido este primer paso, el jurado se reúne en una sesión interna para conformar la lista de los finalistas. Cada miembro del jurado debe otorgar obligatoriamente de 1 a 5 puntos a los textos de esta lista final. Al emitir su primer voto, cada jurado debe justificar públicamente su elección en una breve intervención frente a las cámaras, defendiendo sus razones. El autor que obtiene la mayor cantidad de puntos se proclama automáticamente como ganador. En caso de empate técnico, se procede a una votación de desempate, que se realiza esta vez a mano alzada.

En comparación al premio Ingeborg Bachmann, el tinglado de los certámenes literarios comerciales que impera en España resulta un bochornoso cambalache

El texto ganador del Premio Ingeborg Bachmann no es objeto de una edición comercial, no al menos de forma inmediata. Dado que se trata de textos relativamente breves, el manuscrito original se difunde en formato digital (PDF) de libre acceso a través de la plataforma web oficial del Bachmannpreis, administrada por la ORF.

En cuanto a la selección de los autores que compiten por el premio, son propuesta de los mismos jurados, cada uno de los cuales selecciona dos, a los que luego deberá abstenerse de votar.

El premio, convertido en un popular espectáculo televisivo, se jacta de su absoluta transparencia. Lo que no lo ha preservado de escándalos, motivados algunos de ellos por el comportamiento sobreactuado de algunos de los críticos que constituyen el jurado, y otros por las estrategias performáticas de algunos de los candidatos. Como el escritor alemán Rainald Goetz, que en 1983 se cortó la frente con una cuchilla de afeitar mientras leía su texto “Pueden tener mi cerebro”; o el austríaco Philipp Weiss, que en 2009 se comió frente a las cámaras su propio manuscrito.

En los últimos años, el premio ha recaído en autores de los más variados orígenes, algunos de los cuales ni siquiera tienen el alemán por lengua materna, lo cual no ha dejado de dar ocasión a debates sobre los rumbos de la actual literatura en alemán.

Se admitirá que, frente a una convocatoria de esta naturaleza, el tinglado de los premios literarios comerciales que impera en España no puede menos que ser contemplado como un bochornoso e insólitamente exitoso cambalache.